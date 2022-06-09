МакSим рассказала о неутешительном прогнозе врачей: «Не смогу ходить»

Российская исполнительница Марина Абросимова, больше известная публике как МакSим, рассказала о страшных прогнозах врачей в начале болезни. Несмотря на то, что сейчас артистка выглядит потрясающе, те дни Марина вспоминает с опаской. Певице пришлось пройти сложный путь восстановления, прежде чем вернуться на сцену.

«Мне не интересны сплетни и оценки непонятных экспертов, я лучше останусь в тени, нежели яркой, но с негативной репутацией. Действительно, когда только проснулась, были разные прогнозы, в том числе, что не смогу ходить. Но когда очнулась в больнице, подумала: «Господи, я вижу, слышу, я обниму своих детей! Без разницы, в каком я виде, сколько шрамов на теле, это настолько не важные вещи», — объяснила исполнительница хита «Знаешь ли ты».

В последнее время на Марину обрушилось много негатива. Среди аудитории нашлись скептики, которые не верят в чудесное восстановление МакSим и полагают, что болезнь была придумана для шумихи вокруг артистки. Однако хейт не пугает Абросимову, по ее словам, с трудностями ей помогают справляться любимые дочери Саша и Маша. Именно они и придавали сил певице, когда та боролась за жизнь.