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Продолжать нет смысла: эстонский блогер вышла из ресторана с публичным заявлением

добавлен комментарий ресторана
Геттер Трумси Limon.ee
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Продолжать нет смысла: эстонский блогер вышла из ресторана с публичным заявлением
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Kristina Pärtelpoeg restorani avamisel 13. mai 2022.
Kristina Pärtelpoeg restorani avamisel 13. mai 2022. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Блогер и радиоведущая Кристина Пяртельпоэг совместно со знакомой супружеской парой в середине мая открыла ресторан в Кейла. Однако менее чем через месяц Пяртельпоэг объявила о прекращении сотрудничества с рестораном. Жена владельца ресторана сказала Elu24, что они просто люди разных поколений.

Блогер и радиоведущая Кристина Пяртельпоэг в среду вечером объяснила в социальных сетях, что стало с рестораном, который она открыла в мае вместе с супружеской парой из Кейла.

В начале мая радиоведущая рассказала, что когда она познакомилась с Хелиной и Тоомасом из Кейла, у них возникла идея открыть ресторан. Задумано, сделано! Втроем они открыли ресторан под названием Jää. Пяртельпоэг рассказал Elu24, что у неё было 15% акций ресторана, но сейчас она от них отказалась.

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