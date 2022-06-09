Блогер и радиоведущая Кристина Пяртельпоэг совместно со знакомой супружеской парой в середине мая открыла ресторан в Кейла. Однако менее чем через месяц Пяртельпоэг объявила о прекращении сотрудничества с рестораном. Жена владельца ресторана сказала Elu24, что они просто люди разных поколений.
Для подписчиков
Продолжать нет смысла: эстонский блогер вышла из ресторана с публичным заявлением
добавлен комментарий ресторана
Продолжать нет смысла: эстонский блогер вышла из ресторана с публичным заявлением
Блогер и радиоведущая Кристина Пяртельпоэг в среду вечером объяснила в социальных сетях, что стало с рестораном, который она открыла в мае вместе с супружеской парой из Кейла.