Продолжать нет смысла: эстонский блогер вышла из ресторана с публичным заявлением

Блогер и радиоведущая Кристина Пяртельпоэг в среду вечером объяснила в социальных сетях, что стало с рестораном, который она открыла в мае вместе с супружеской парой из Кейла.

В начале мая радиоведущая рассказала, что когда она познакомилась с Хелиной и Тоомасом из Кейла, у них возникла идея открыть ресторан. Задумано, сделано! Втроем они открыли ресторан под названием Jää. Пяртельпоэг рассказал Elu24, что у неё было 15% акций ресторана, но сейчас она от них отказалась.