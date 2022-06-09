Шеф-повар рекомендованного Мишленом ресторана Tchaikovsky Денис Голик дал рецепт популярного блюда, которое каждый приготовит дома

- Какая еда в Таллинне самая популярная?
- Бургеры и картошка фри.
- С какими продуктами ты работаешь чаще всего?
- Мясо, рыба, овощи. Местные овощи используем. Сейчас сезон эстонской спаржи, подаем с морским гребешком и соусом из пармезана. Вкус бомбический
- Что бы ты заказал в ресторане Tchaikovsky?
- Какое самое сложное блюдо в вашем ресторане?
- Каждое сложно по-своему. Даже казалось бы простой гречневый блин. А надо сделать закваску, запечь картоефль, все смешать. Полдня занимает только подготовка.
- Наши жители консервативны в еде или любознательны?
- Консервативны. Есть клиенты, которые мноиге годы ходят к нам постоянно, отмечают все праздники, есть те, кто приходят по совету друзей.
- Ты переживаешь, когда в зале мало людей?
- Конечно, переживаю. Всегда хочется, чтобы гостей было больше. Когда клиентов мало, повара и официанты начинают расслабляться, а в тонус потом входить тяжело. Кухня всегда должна быть в тонусе. Приятно, когда много работы.
- Закончи фразу: еда - это..?
Рецепт популярного у гостей ресторана Tchaikovsky блюда
Спаржа на пару, обжаренные морские гребешки, песто из черемши и голландский соус
дижонская горчица - 1 чайная ложка
Кладём в миску яичный желток, горчицу, вливаем белое вино и слегка взбиваем венчиком. Затем на подготовленную водяную баню ставим миску с желтками и на маленьком огне взбиваем до пышной массы. Снимаем с водяной бани и медленно вливаем в миску растопленное сливочное масло, помешивая венчиком так, чтобы соус не расслоился. Добавляем соль, сахар, немного лимонного сока по вкусу.
Чистим спаржу и варим ее в кипящей воде 3-4 минуты, затем добавляем соль, сахар, лимонный сок по вкусу и немного сливочного масла. На тёрке натираем варёное яйцо.
На тарелку выкладваем отварную спаржу, поливаем ее соусом, посыпаем тёртым яйцом и украшаем свежими листьями базилика.