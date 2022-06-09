Шеф-повар рекомендованного Мишленом ресторана Tchaikovsky Денис Голик дал рецепт популярного блюда, которое каждый приготовит дома

- Что значит ресторан, рекомендованный Мишленом?

- Я считаю, что это ресторан топового уровня, который стремится получить звезду и подняться на более высокий уровень. Это еда, обслуживание, качество, техники приготовления, визуализация.

- Вспомни свои эмоции, когда ты услышал эту радостную новость?

- Я был за границей, узнал от друзей. Сначала удивился: действительно ли? Было приятно очень.

- Как ты начинал свою карьеру?

- Пошел учиться на повара в Таллиннскую школу обслуживания, три года отучилися и попал в ресторан Egoist к знаменитому шеф-повару Владиславу Дьячуку. Я научился у него абсолтно всему, Влад дал мне великолепную базу, на которой я и работаю.

- Помнишь первое блюдо, что сам приготовил?

- Наверное, яичница с беконом. Родителям на завтрак.

- Сейчас готовишь дома?

- Редко. Готовки мне и на работе хватет. Но люблю удивить жену.

- Ты всегда готовишь то, что нравится, или то, что надо?

- Стараюсь готовить, что нравится, но если есть пожелания клиента, то могу приготовить и на заказ. Если вечером гость попросит яичницу с беконом - сделаем. За 20 евро он ее съест.

- У каждого шефа есть свой неповторимый стиль. Как бы ты описал свой?

- Взята за базу русская и французскакя классическая кухня. Фуа-гра, патэ, булочки, бриоши масляные, соусы. Франция любит масла побольше, как мы знаем.

Денис Голик в ресторане Tchaikovsky Фото: Konstantin Sednev