Плюс-сайз-модель Эшли Грэм снялась в белье после родов

34-летняя знаменитость опубликовала видео, на котором она позирует перед камерой в трусах-шортах и топе-бюстгальтере белого цвета. При этом видно, что на ее лице полностью отсутствует макияж, а волосы собраны в хвост. «Публикую это видео для всех мамочек, которые не пришли и, возможно, никогда не «придут в форму», и для всех, кому нужно напомнить, что ваше тело прекрасно в любых обстоятельствах», — подписала она пост, который набрал более 280 тысяч лайков.