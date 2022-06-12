На дачах нравится проводить время не только людям, но и ядовитым растениям. Эти «дружочки» вредят и человеку, и животным. Лайф рассказывает о самых опасных растениях, с которыми лучше не встречаться.
Борщевик и ещё девять растений, которые притаились на даче и могут вас убить
Борщевик Сосновского
Это крупное травянистое растение семейства зонтичные было занесено и распространено сначала в Нечерноземье искусственно. Это растение планировали использовать в качестве корма для сельскохозяйственных животных, поскольку оно даёт очень большую биомассу и практически не имеет конкурентов в окружающей среде. Очень быстро распространяется и фактически вытесняет другие растения, становится превалирующим доминантном, это, естественно, сорняк.
Чем опасен борщевик? Нужно помнить, что это растение содержит массу токсичных компонентов. Даже когда мы нечаянно коснёмся стебля или листа борщевика просто голой рукой, на коже проявятся высыпания, аллергические реакции, зуд. Хорошо, если эта поверхность будет небольшая. Если же вы попадёте, например, в заросли борщевика и не будете защищены, исход такого "приключения" может быть очень печальным — от анафилактического шока до смерти. Если на дачном участке растёт борщевик, с ним нужно обязательно бороться, причём делать это надо аккуратно.
Как избавиться от борщевика? Уничтожать вместе с корнями, выкапывая растение. Если просто скосить, эффекта не будет, поскольку борщевик отрастает в течение одного вегетационного периода несколько раз из корней, и на следующий год у вас гарантированно будут новые всходы.
Сныть обыкновенная и болиголов пятнистый
Представителей семейства зонтичных — сныть и болиголов — дачники иногда путают с дягилем. Бывает, эти растения очень красиво цветут: белые корзинки можно принять за какое-нибудь декоративное красивое растение и попытаться сорвать, сделать из них букет. Однако надо помнить про вред сныти и болиголова для человека: они токсичные, у теплокровных, в том числе животных, вызывают спазмы сосудов.
Если это воздействие на человека — это головные боли, это потеря координации, ухудшение зрения и, в общем-то, если вовремя не принять меры по интоксикации, то последствия могут быть самые серьёзные для здоровья. Поэтому встречи с этими представителями флоры нужно избегать.
Вёх ядовитый
Цикута, также известная как кошачья петрушка или вёх, — одно из самых ядовитых растений на земле. Человека или животное она может привлечь морковным запахом, но не спешите пробовать: для убийства коровы достаточно 100–200 граммов корневища этой "злодейки". Яд вёха так мощно действует, что вызывает смертельное отравление. Гибель известного путешественника Александра Норко весной 2020-го — тому подтверждение. Он перепутал вёх с корнями кувшинки, сварил, попробовал и насмерть отравился.
Вороний глаз четырёхлистный
Вороний глаз четырёхлистный ещё называют парижской травой. Это растение семейства мелантиевых смертельно ядовитое. Особенно часто его жертвами становятся дети: малышей и подростков привлекают красивые ягодки серовато-синего цвета. Плоды вороньего глаза действуют на сердце, листья — на центральную нервную систему, корневище вызывает рвоту.
Живокость
Опасное ядовитое растение живокость действует на сердечно-сосудистую систему и желудочно-кишечный тракт и вызывает угнетение центральной нервной системы. Наиболее ядовитыми считаются культурные-садовые виды живокости, а также живокость высокая. При отравлении этим растением у человека наблюдаются рвота, судороги, повышенное слюноотделение, общая слабость мышц, нарушаются функции жизненно важных органов. Смерть наступает от паралича дыхания.
Аконит
Ядовитое многолетнее травянистое растение семейства лютиковых борец смертельно опасно. Его соцветия цветут во второй половине лета. Во всех частях всех видов аконита содержатся алкалоиды. Умереть можно, съев всего несколько граммов растения. Помните: в случае с борцем даже пыльцу вдыхать крайне опасно.
Клещевина
Представительница семейства молочайных клещевина содержит алкалоид рицинин и белок рицин, все её части ядовиты для человека и животных. Смерть, если проглотить семена клещевины, будет мучительной: начнутся воспалительное заболевание тонкой кишки, колики и рвота, кровотечения из желудочно-кишечного тракта. Летальный исход наступит спустя 5–7 дней.
Волчеягодник смертельный
Название этого вида растений семейства волчниковых смущает сразу — волчеягодник смертельный. Он ещё известен как волчье лыко, или плоховец. Не зная этого, можно обмануться красотой цветущего кустарника, все части которого очень опасны для человека. Ягоды, проглоченные целиком, принесут в организм такую дозу ядов, что можно отравиться насмерть: ребёнка убьют всего 3–4 штуки.
Чемерица Лобеля
Это ядовитое растение семейства мелантиевых названо в честь фламандского ботаника Маттиаса Лобеля. При проглатывании частей чемерицы внутрь в горле возникают жжение и покалывание, начинается понос, рвота, головные боли и головокружение. У человека бесконтрольно текут слёзы, в худшем случае наступают гипотония, шок — и, как итог, летальный исход. Если отравление особенно сильное, пострадавший умирает через три часа после попадания токсинов в организм. Для детоксикации применяют дофамин и атропин.