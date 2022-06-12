Борщевик и ещё девять растений, которые притаились на даче и могут вас убить

Борщевик Сосновского

Это крупное травянистое растение семейства зонтичные было занесено и распространено сначала в Нечерноземье искусственно. Это растение планировали использовать в качестве корма для сельскохозяйственных животных, поскольку оно даёт очень большую биомассу и практически не имеет конкурентов в окружающей среде. Очень быстро распространяется и фактически вытесняет другие растения, становится превалирующим доминантном, это, естественно, сорняк.

Чем опасен борщевик? Нужно помнить, что это растение содержит массу токсичных компонентов. Даже когда мы нечаянно коснёмся стебля или листа борщевика просто голой рукой, на коже проявятся высыпания, аллергические реакции, зуд. Хорошо, если эта поверхность будет небольшая. Если же вы попадёте, например, в заросли борщевика и не будете защищены, исход такого "приключения" может быть очень печальным — от анафилактического шока до смерти. Если на дачном участке растёт борщевик, с ним нужно обязательно бороться, причём делать это надо аккуратно.

Опасен для человека из-за содержания токсичных компонентов. Фото: Shutterstock

Как избавиться от борщевика? Уничтожать вместе с корнями, выкапывая растение. Если просто скосить, эффекта не будет, поскольку борщевик отрастает в течение одного вегетационного периода несколько раз из корней, и на следующий год у вас гарантированно будут новые всходы.

Сныть обыкновенная и болиголов пятнистый

Сныть обыкновенная Фото: Shutterstock