Благородство? Джонни Депп может простить Эмбер Херд огромный долг

Это дело для мистера Деппа было не о деньгах. Речь шла о восстановлении его репутации, и он сделал это. Мы должны быть осторожны в том, что говорим, но речь шла о репутации мистера Деппа, для него именно это было важно,— подчеркнули Васкес и Чу.