Адвокаты Джонни Деппа Камилла Васкес и Бенджамин Чу рассказали о судебном процессе актера против бывшей жены Эмбер Херд и заявили, что Депп может отказаться от денег, которые ему должна выплатить Херд. По решению суда актриса должна выплатить компенсацию в размере 15 млн долларов, включая штраф. Из них около 8 млн долларов полагаются Джонни Деппу, пишет Spletnik.
Благородство? Джонни Депп может простить Эмбер Херд огромный долг
После проигрыша в суде адвокат Эмбер заявил, что актриса не может выплатить назначенную судом сумму. Адвокаты Деппа ответили, что он может отказаться от возмещения убытков, если она согласится не подавать апелляцию. У неё есть время подумать: до 24 июня стороны должны прийти к мировому соглашению.
Это дело для мистера Деппа было не о деньгах. Речь шла о восстановлении его репутации, и он сделал это. Мы должны быть осторожны в том, что говорим, но речь шла о репутации мистера Деппа, для него именно это было важно,— подчеркнули Васкес и Чу.
Ранее адвокат Эмбер заявила, что у актрисы нет денег на выплату компенсации, и она может объявить себя банкротом.
Адвокаты Джонни Деппа рассказали, что после победы актер наконец сможет восстановить свою репутацию.
С его плеч сняли огромную тяжесть, и я чувствую, что через шесть лет он наконец вернулся к своей жизни,— заявил Чу в утреннем шоу Good Morning America.
Камилла Васкес, которую во время судебного процесса даже заподозрили в романе с Деппом, заявила, что
"ключом к победе стало то, что внимание было сосредоточено на фактах и доказательствах, а также на возможности Джонни впервые сказать правду".
Она также прокомментировала слова команды Эмбер Херд о том, что исход суда между Херд и Деппом скажется на судьбе движения MeToo, в рамках которого женщины говорят о пережитом насилии.
Мы призываем каждую жертву насилия высказаться. Но насилие в семье не имеет пола.