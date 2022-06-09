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Благородство? Джонни Депп может простить Эмбер Херд огромный долг

Limon.ee
Благородство? Джонни Депп может простить Эмбер Херд огромный долг
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Джонни Депп
Джонни Депп Фото: IMAGO/Cliff Owen/CNP/MediaPunch

Адвокаты Джонни Деппа Камилла Васкес и Бенджамин Чу рассказали о судебном процессе актера против бывшей жены Эмбер Херд и заявили, что Депп может отказаться от денег, которые ему должна выплатить Херд. По решению суда актриса должна выплатить компенсацию в размере 15 млн долларов, включая штраф. Из них около 8 млн долларов полагаются Джонни Деппу, пишет Spletnik.

После проигрыша в суде адвокат Эмбер заявил, что актриса не может выплатить назначенную судом сумму. Адвокаты Деппа ответили, что он может отказаться от возмещения убытков, если она согласится не подавать апелляцию. У неё есть время подумать: до 24 июня стороны должны прийти к мировому соглашению.

Это дело для мистера Деппа было не о деньгах. Речь шла о восстановлении его репутации, и он сделал это. Мы должны быть осторожны в том, что говорим, но речь шла о репутации мистера Деппа, для него именно это было важно,— подчеркнули Васкес и Чу.

Ранее адвокат Эмбер заявила, что у актрисы нет денег на выплату компенсации, и она может объявить себя банкротом.

Адвокаты Джонни Деппа рассказали, что после победы актер наконец сможет восстановить свою репутацию.

С его плеч сняли огромную тяжесть, и я чувствую, что через шесть лет он наконец вернулся к своей жизни,— заявил Чу в утреннем шоу Good Morning America.

Камилла Васкес, которую во время судебного процесса даже заподозрили в романе с Деппом, заявила, что

"ключом к победе стало то, что внимание было сосредоточено на фактах и ​​доказательствах, а также на возможности Джонни впервые сказать правду".

Она также прокомментировала слова команды Эмбер Херд о том, что исход суда между Херд и Деппом скажется на судьбе движения MeToo, в рамках которого женщины говорят о пережитом насилии.

Мы призываем каждую жертву насилия высказаться. Но насилие в семье не имеет пола.

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