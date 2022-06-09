В конце прошлого года молодой человек из Тарту общался в Instagram с несовершеннолетней девушкой и предлагал ей деньги за секс. Хотя преступление не было доведено до конца, поскольку потерпевшая не давала согласия на половой акт, Тартуский уездный суд признал мужчину виновным в покушении на преступление и приговорил его к трем месяцам условно, пишет Elu24.
Для подписчиков
Житель Тарту, который хотел купить секс у несовершеннолетней девушки через Instagram, получил три месяца условного срока
Житель Тарту, который хотел купить секс у несовершеннолетней девушки через Instagram, получил три месяца условного срока
8 июня 24-летний житель Тарту оказался на скамье подсудимых в здании суда в центре города. Прокуратура обвинила мужчину в том, что он предлагал деньги несовершеннолетней девушке старше 14 лет за половой акт. Преступление не было доведено до конца, так как жертва отказалась от секса.
Ключевые слова