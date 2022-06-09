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Житель Тарту, который хотел купить секс у несовершеннолетней девушки через Instagram, получил три месяца условного срока

Кристийна Рейманд Limon.ee
Житель Тарту, который хотел купить секс у несовершеннолетней девушки через Instagram, получил три месяца условного срока
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Instagram. Фото иллюстративное.
Instagram. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В конце прошлого года молодой человек из Тарту общался в Instagram с несовершеннолетней девушкой и предлагал ей деньги за секс. Хотя преступление не было доведено до конца, поскольку потерпевшая не давала согласия на половой акт, Тартуский уездный суд признал мужчину виновным в покушении на преступление и приговорил его к трем месяцам условно, пишет Elu24.

8 июня 24-летний житель Тарту оказался на скамье подсудимых в здании суда в центре города. Прокуратура обвинила мужчину в том, что он предлагал деньги несовершеннолетней девушке старше 14 лет за половой акт. Преступление не было доведено до конца, так как жертва отказалась от секса.

С ноября по конец декабря прошлого года мужчина общался с несовершеннолетней пострадавшей через свой аккаунт в Instagram. При этом он неоднократно выражал желание заняться с девушкой сексом. Когда потерпевшая отказалась, мужчина предложил ей за это деньги и подробно написал о том, что он будет делать с ней сексуально и за какую сумму. Однако потерпевшая не дала согласия на половой акт и, таким образом, преступление не было доведено до конца.

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