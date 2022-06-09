Cтефан, выпустивший первый сингл на эстонском языке: мой почтовый ящик полон признаний в любви

В среду музыкант Стефан Айрапетян посетил студию радио MyHits, где представил свой первый сингл на эстонском языке.

«Это песня, которая ждала своего момента, и сейчас настало подходящее время», — сказал представитель Эстонии на Евровидении-2022, отметив, что интересно, что многие люди не знают, что такое мираж. «Мираж — это то, что вы видите, когда испытываете безумную жажду в пустыне», — говорит музыкант. «Это то, что вы воображаете, заблуждение». В этом смысле тема нового сингла вырастает из песни Hope, клип на которую был снят в пустыне.

Стефан с песней Hope прошел в финал Евровидения-2022 и занял 13-е место. Фото: eurovision.tv

Песня родилась

«Я написал песню. Изначально я пел на английском языке. Потом я пошел к Свену Лыхмусу, потому что он пишет хорошие слова. Я сказал: «Чувак, помоги мне», — рассказывает Стефан историю рождения песни, добавляя, что название «Мираж» было его собственной идеей. Музыкант признается, что это вокально сложная песня.

Стефан также сообщил, что этим летом выходит новый EP. Поклонники могут радоваться, так как ожидается несколько новых песен.

Лето, полное концертов

Летом у Стефана много выступлений. В ближайшую пятницу запланировано целых четыре выступления.

У Стефана 47 520 подписчиков в соцсети. Кристина Сууроя, ведущая MyHits, спросила Стефана, не пугает ли такое большое количество, на что музыкант ответил, что ничего страшного в количестве подписчиков нет, а с Евровидением это число росло плавно и реально.

Ведущая также поинтересовалась, получает ли Стефан устрашающие письма или только признания в любви. «Много любви», — говорит Стефан. «Много сообщений в стиле «ты такой секси», — признается музыкант, добавляя, что приятно получать столько позитивных сообщений.