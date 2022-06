Новый вид паломничества: таллиннские комиссионки покоряют сердца финнов

В районе Ротерманн, недалеко от центра Виру, финны нашли еще один винтажный магазин – AGAN (As Good As New). В магазине продается одежда, обувь и аксессуары. Здесь также представлен широкий ассортимент одежды от более известных брендов, и он считается чуть более дорогим секонд-хендом.