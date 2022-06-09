Новый вид паломничества: таллиннские комиссионки покоряют сердца финнов

Seiska - первое СМИ, которое осветило рынок Балтийского вокзала, где, помимо фруктов и другой вкусной еды, можно найти одежду секонд-хенд.

На верхнем этаже рынка можно найти множество винтажных магазинов, включая магазины подержанных вещей, такие как Fankadelik, Sveta, MS Vintage и Sõbralt Sõbrale.

Самым новым участником считается "Базар", который раньше работал через телефонное приложение, а теперь наконец-то открылся как обычный магазин. На базаре продается особенно красивая женская одежда по выгодным ценам, в том числе много одежды от эстонских дизайнеров и знаменитостей.

В районе Ротерманн, недалеко от центра Виру, финны нашли еще один винтажный магазин – AGAN (As Good As New). В магазине продается одежда, обувь и аксессуары. Здесь также представлен широкий ассортимент одежды от более известных брендов, и он считается чуть более дорогим секонд-хендом.

Привлек внимание финнов и благотворительный магазин подержанной одежды и вещей Aarete Laegas, ведь здесь можно наполнить корзину товарами всего за несколько евро. В магазине продается пожертвованная одежда, а деньги передаются нуждающимся.