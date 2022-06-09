Новый вид паломничества: таллиннские комиссионки покоряют сердца финнов

Финское СМИ Seiska пишет, что Таллинн - это рай для любителей подержанной одежды, где можно приобрести модную дизайнерскую вещь по выгодной цене. Действительно, на зарплату финна покупки в Эстонии, особенно в магазинах подержанных вещей, относительно дешевы. Сами эстонцы, однако, жалуются, что даже в секонд-хенд магазинах цены на них слишком высоки.
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Seiska - первое СМИ, которое осветило рынок Балтийского вокзала, где, помимо фруктов и другой вкусной еды, можно найти одежду секонд-хенд.
На верхнем этаже рынка можно найти множество винтажных магазинов, включая магазины подержанных вещей, такие как Fankadelik, Sveta, MS Vintage и Sõbralt Sõbrale.
Самым новым участником считается "Базар", который раньше работал через телефонное приложение, а теперь наконец-то открылся как обычный магазин. На базаре продается особенно красивая женская одежда по выгодным ценам, в том числе много одежды от эстонских дизайнеров и знаменитостей.
В районе Ротерманн, недалеко от центра Виру, финны нашли еще один винтажный магазин – AGAN (As Good As New). В магазине продается одежда, обувь и аксессуары. Здесь также представлен широкий ассортимент одежды от более известных брендов, и он считается чуть более дорогим секонд-хендом.
Привлек внимание финнов и благотворительный магазин подержанной одежды и вещей Aarete Laegas, ведь здесь можно наполнить корзину товарами всего за несколько евро. В магазине продается пожертвованная одежда, а деньги передаются нуждающимся.
Магазины Humana, включая Humana Vintage, также не остались без внимания. Их хвалят прежде всего за частую смену ассортимента, и вы можете купить нужную вещь в хорошем состоянии всего за 50 евроцентов.