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ФОТО ⟩ Три эстонских дизайнера показали дивную коллекцию Miraaz: на показ пришли все сливки общества!

Limon.ee
Три эстонских дизайнера показали дивную коллекцию Miraaz: на показ пришли все сливки общества!
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Самые известные эстонские дизайнеры – Каролин Куусик, Альдо Ярвсоо и Танель Веэнре – показали совместную коллекцию Miraaz в Летной гавани.

Когда время останавливается, воздух тоже застывает, и мир вокруг тебя становится оазисом сказочной красоты - Летная гавань в тот волшебный вечер утопала в струяющихся шелках разных цветов, но превалировал цвет морских глубин.
 
«Это шоу мы начали планировать сразу после показа на вокзале Хаапсалу прошлым летом. В воздухе витало много вопросов. Куда дальше, что нам делать, с кем кооперироваться? В нашем воображении сплетались природа, ветер и закат. Но мы понимали, что непредсказуемая эстонская погода может и не поддержать наши безумные затеи, и мы все же решили проводить шоу в помещении, — говорит Альдо Ярвсоо. - Симметрия, геометрия и стройный математический порядок всегда были основой моих работ. Но чтобы зрителям не было скучно, коллекцию мы уравновесили раскрепощенными барочными формами, мягкими пастельными тонами и летящим шелком».

Дизайнер Танель Веэнре экспериментирует с извилистыми линиями, создавая из них настоящие музыкальные ритмы. «Со звуками так: когда закрываешь глаза, музыка становится пейзажем. Таким образом я создаю пространственную и ритмическую систематичность на двухмерной ткани, где на первый план выходит яркость. Светлый лайм и бледная мята впереди, а кроваво-бордовый и ноябрьской море на заднем плане. Формы и существа, тени, загадки и недосказанность близки мне. И я толком не знаю, что все эти твари делают в моей коллекции, но в то же время любуюсь ими», — смеется Танель.

К Альдо и Танелю присоединилась и дизайнер-стилист Каролин Куусик. «Я в каждой своей коллекции ищу истину. Наверное, это совершенное сочетание цветов и форм. Я в поиске, но зрители уже могут увидеть мое творение, — Каролин настроена решительно. - Конечно, одним из главных тасовщиков колоды стала война. До 24 февраля все мои творения были яркими и светлыми, белыми, золотыми, серебряными. После стали появляться более темные нотки, пока я окончательно не осознала, что уже половина моей летней коллекции черная. Ничего не поделаешь со своим сердцем».

Альдо также добавил, что в этот раз у него появились невидимые преграды, и он почувствовал, что хочет творить, но прежней свободы уже нет. «Коллекция - это всегда отражение моего внутреннего мира, но в этот раз я не хочу показывать все. Я держу негатив в себе, отфильтровываю хорошее и прекрасное и создаю красоту и добро, а не отражаю зло», - признается Ярвсоо.
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