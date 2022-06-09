ФОТО ⟩ Три эстонских дизайнера показали дивную коллекцию Miraaz: на показ пришли все сливки общества!

«Это шоу мы начали планировать сразу после показа на вокзале Хаапсалу прошлым летом. В воздухе витало много вопросов. Куда дальше, что нам делать, с кем кооперироваться? В нашем воображении сплетались природа, ветер и закат. Но мы понимали, что непредсказуемая эстонская погода может и не поддержать наши безумные затеи, и мы все же решили проводить шоу в помещении, — говорит Альдо Ярвсоо. - Симметрия, геометрия и стройный математический порядок всегда были основой моих работ. Но чтобы зрителям не было скучно, коллекцию мы уравновесили раскрепощенными барочными формами, мягкими пастельными тонами и летящим шелком».