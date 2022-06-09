Самые известные эстонские дизайнеры – Каролин Куусик, Альдо Ярвсоо и Танель Веэнре – показали совместную коллекцию Miraaz в Летной гавани.
ФОТО ⟩ Три эстонских дизайнера показали дивную коллекцию Miraaz: на показ пришли все сливки общества!
Дизайнер Танель Веэнре экспериментирует с извилистыми линиями, создавая из них настоящие музыкальные ритмы. «Со звуками так: когда закрываешь глаза, музыка становится пейзажем. Таким образом я создаю пространственную и ритмическую систематичность на двухмерной ткани, где на первый план выходит яркость. Светлый лайм и бледная мята впереди, а кроваво-бордовый и ноябрьской море на заднем плане. Формы и существа, тени, загадки и недосказанность близки мне. И я толком не знаю, что все эти твари делают в моей коллекции, но в то же время любуюсь ими», — смеется Танель.
К Альдо и Танелю присоединилась и дизайнер-стилист Каролин Куусик. «Я в каждой своей коллекции ищу истину. Наверное, это совершенное сочетание цветов и форм. Я в поиске, но зрители уже могут увидеть мое творение, — Каролин настроена решительно. - Конечно, одним из главных тасовщиков колоды стала война. До 24 февраля все мои творения были яркими и светлыми, белыми, золотыми, серебряными. После стали появляться более темные нотки, пока я окончательно не осознала, что уже половина моей летней коллекции черная. Ничего не поделаешь со своим сердцем».