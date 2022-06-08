Ани Лорак потеряла близкого человека

До недавнего времени Ани Лорак считалась одной из самых ярких и успешных представителей отечественного шоу-бизнеса. Исполнительница выпускала песни, становившиеся хитами, пела в дуэтах с такими знаменитыми артистами как Григорий Лепс и Стас Михайлов.

Не только творчеством, впрочем, привлекла к себе внимание Ани Лорак. Несколько лет назад певица вышла замуж за турка Мурата Налчаджиоглу. Вскоре артистка родила от него дочь Софию. Казалось, что семья совершенно счастлива, ведь Ани Лорак давала откровенные интервью, в которых рассказывала об удавшейся супружеской жизни.

И тут как гром среди ясного неба появилось видео, на котором супруг артистки был запечатлен с некой девушкой в одном из заведений Киева. Разразился жуткий скандал, и вскоре Ани Лорак подала на развод. После расставания артистка сумела наладить отношения с бывшим мужем, Мурат регулярно видится с дочкой. А недавно экс-супруги даже вместе вышли в свет, пишет ЭГ.

Но после начала российской спецоперации по освобождению Донбасса Ани Лорак словно растворилась в воздухе. Артистка резко перестала выкладывать свежие посты в социальных сетях и появляться на светских мероприятиях. Многочисленные поклонники даже точно не знают, где находится певица.

А тут артистка получила новый удар. От дружбы с ней отреклась знаменитая украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева. А ведь они были очень близки - Лилия даже назвала свою дочь в честь Ани Каролиной. Та, в свою очередь, стала ее крестной матерью.

«Маски сняты! Все показали, кто есть кто. Мы не общаемся», - заявила Подкопаева в интервью.