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Вот это фигура! Смотрите фото самой сексуальной бабушки в мире

Limon.ee
Вот это фигура! Смотрите фото самой сексуальной бабушки в мире
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Лесли Максвелл
Лесли Максвелл Фото: Caters News Agency

65-летняя австралийка доказала всем: возраст — это только цифра, и она почти ничего не значит, пишет Wday.

Лесли Максвелл активно занимается спортом, а результат этого выкладывает в сеть. Подписчики с трудом могут поверить, что фитнес тренеру уже 63 года, так как выглядит она на лет 20 моложе. Неудивительно, что за Лесли порой ухаживают совсем молодые парни.

«Парни часто пытаются со мной познакомиться. Ребятам чаще всего около 18 лет, что действительно очень забавно», — передает слова Максвелл Daily Star.

Внимание тренер не обделена и в интернете. Одна из ее социальных сетей насчитывает 84 000 подписчиков. Лесли регулярно публикует снимки из тренажерного зала и не стесняется показывать подтянутое тело в бикини.

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