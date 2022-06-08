Врач рассказал, почему с возрастом чаще плачут

У нас к углу глаза подходит такой «водопровод», из него вырабатывается слеза, увлажняет глаз и по каналам уходит в носоглотку, и мы этого совсем не чувствуем. С возрастом эластичность теряется, и веко начинает отодвигаться вниз, оно не прилегает плотно к яблоку. И в результате воронка, которая собирает слезу, отдаляется, и часть слезы начинает вытекать из глаза.