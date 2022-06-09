Суд взыскал с певицы Глюк’оZы и ее мужа 372 000 евро

Дело в том, что у Натальи (настоящее имя Глюк«оZы) и Александра Чистяковых накопился долг из-за съемок мультфильма «Савва. Сердце воина», снятого продюсером Максимом Фадеевым.

Как следует из опубликованной резолютивной части решения суда, супруги и гендиректор ООО «Система-А» Сергей Лубинецкий на троих выплатили более 19 миллионов рублей в пользу ООО «Разверни» и более 7 миллионов рублей (100 000 евро) в пользу ИП Галины Жерздевой.

Семь лет назад Фонд кино выдал киностудии «Глюкоза Продакшн» (ныне — «Система-А) 50 миллионов рублей (715 000 евро) на прокат мультфильма «Савва. Сердце воина». Большую часть из выделенных средств, а это порядка 47 миллионов (670 000 евро), компания должна была выплатить «Нашему кино» за рекламную кампанию. Но киностудия заплатила лишь 15 миллионов (215 000 евро), еще 18 (257 000 евро) перечислила Чистякову и его офшору по мнимым обязательствам.

Киноафиша "Савва. Сердце воина" Фото: kinogo.zone

В связи с тем, что киностудия задолжала крупную сумму денег «Нашему кино», ее признали банкротом. Кроме того, суд установил, что проект Глюк»оZы заключил ряд мнимых сделок, которые позволили Чистякову вывести еще около 95 миллионов рублей (1 360 000 евро)».