Словно и не рожала: жена Гуфа показала точеную фигуру после появления дочери

Избранница рэпера заставила поклонников сомневаться, а была ли она вообще беременна.

Супруга рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, Юлия Королёва впечатлила подписчиков в соцсетях стройной фигурой всего через 13 дней после родов. Тонкая талия, подтянутая кожа — молодая мама выглядит так, будто и вовсе не вынашивала малыша девять месяцев.

Королёва показала фолловерам коляску, которую выбрала для дочери. На фото предстала в образе, от которого не отказывалась даже во время беременности — дерзком и сексуальном. На жене рэпера были спортивные шаровары и короткий топ, щедро открывающий декольте. Ни отеков, ни усталых глаз, ни торчащего живота (что нормально на протяжении нескольких недель после появления ребенка на свет).