Словно и не рожала: жена Гуфа показала точеную фигуру после появления дочери
Избранница рэпера заставила поклонников сомневаться, а была ли она вообще беременна.
Супруга рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, Юлия Королёва впечатлила подписчиков в соцсетях стройной фигурой всего через 13 дней после родов. Тонкая талия, подтянутая кожа — молодая мама выглядит так, будто и вовсе не вынашивала малыша девять месяцев.
Королёва показала фолловерам коляску, которую выбрала для дочери. На фото предстала в образе, от которого не отказывалась даже во время беременности — дерзком и сексуальном. На жене рэпера были спортивные шаровары и короткий топ, щедро открывающий декольте. Ни отеков, ни усталых глаз, ни торчащего живота (что нормально на протяжении нескольких недель после появления ребенка на свет).
Фанаты окрестили Юлию Королёву новой Оксаной Самойловой. Ее «коллега», супруга рэпера Джигана, известна поразительной способностью рожать одного ребенка за другим — всего в семье четверо наследников — а через пару недель выглядеть не хуже известных топ-моделей в их лучшие годы.