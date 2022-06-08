Финский премьер-министр Санна Марин заразилась коронавирусом после двух вечеринок

Санна Марин объявила в Твиттере, что у нее положительный результат на коронавирус. «Вчера ночью поднялась температура, и утром я сделала экспресс-тест дома, который оказался положительным. Симптомы легкие, и я чувствую себя хорошо», — сказала Марин.

По словам премьер-министра, она регулярно сдает экспресс-тесты, так как много путешествует. «Мои тесты в начале недели были отрицательными», — подтвердила Марин.

В последние недели работа политиков и премьер-министра проходила в обычном режиме без коронавирусных ограничений. Например, Марин организовала во вторник, 7 июня, традиционную министерскую летнюю вечеринку, на которую также были приглашены ассистенты и госслужащие, передает is.fi.

Minulle nousi viime yönä lämpöä ja tein aamulla koronan kotitestin, joka oli positiivinen. Oireet ovat lieviä ja voin hyvin. Olen tehnyt säännöllisesti kotitestejä runsaan matkustamisen vuoksi. Alkuviikon testini ovat olleet negatiivisia. — Sanna Marin (@MarinSanna) June 8, 2022

«Необходимые меры принимаются во всех случаях заражения коронавирусом. О всех возможных контактах я сообщила. Оценка контактов с министрыми произведена отдельно», — подтвердил представитель правительства.

Тем не менее, некоторые министры, которые были на летней вечеринке Марин во вторник, планируют принять участие в летних днях своей партии в эти выходные.

В понедельник Марин организовала вечеринку для журналистов. Это был первый раз, когда она смогла устроить вечеринку для журналистов в роли премьер-министра. В 2020 и 2021 годах вечеринки были отменены из-за пандемии коронавируса.