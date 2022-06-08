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Финский премьер-министр Санна Марин заразилась коронавирусом после двух вечеринок

Геттер Трумси Limon.ee
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Финский премьер-министр Санна Марин заразилась коронавирусом после двух вечеринок
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Премьер-министр Финляндии Санна Марин.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин. Фото: EPA/Scanpix

Премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила в соцсети в среду, что заразилась коронавирусом. На этой неделе премьер-министр приняла участие в организованных ей же вечеринках в понедельник и во вторник, пишет Elu24.

Санна Марин объявила в Твиттере, что у нее положительный результат на коронавирус. «Вчера ночью поднялась температура, и утром я сделала экспресс-тест дома, который оказался положительным. Симптомы легкие, и я чувствую себя хорошо», — сказала Марин.

По словам премьер-министра, она регулярно сдает экспресс-тесты, так как много путешествует. «Мои тесты в начале недели были отрицательными», — подтвердила Марин.

В последние недели работа политиков и премьер-министра проходила в обычном режиме без коронавирусных ограничений. Например, Марин организовала во вторник, 7 июня, традиционную министерскую летнюю вечеринку, на которую также были приглашены ассистенты и госслужащие, передает is.fi

«Необходимые меры принимаются во всех случаях заражения коронавирусом. О всех возможных контактах я сообщила. Оценка контактов с министрыми произведена отдельно», — подтвердил представитель правительства.

Тем не менее, некоторые министры, которые были на летней вечеринке Марин во вторник, планируют принять участие в летних днях своей партии в эти выходные.

В понедельник Марин организовала вечеринку для журналистов. Это был первый раз, когда она смогла устроить вечеринку для журналистов в роли премьер-министра. В 2020 и 2021 годах вечеринки были отменены из-за пандемии коронавируса.

Помимо Марин, коронавирусом заразилось около половины министров Финляндии.

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