Шеф-повар перечислил продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

Даже когда их срывают зелеными, они всегда дозревают в теплом темном месте. А в холодильнике процесс останавливается, и они становятся безвкусными, впитывают посторонние запахи, начинают «дубеть»,

По словам Крюкова, если держать в холодильнике мед, то он начинает быстро кристаллизироваться. Также шеф-повар не советует хранить при холодной температуре шоколад, так как он в таких условиях скорее испортится, а на его поверхности образуется конденсат.