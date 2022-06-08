Стало известно, кто сыграет Мадонну в новом байопике, который снимает сама поп-дива

Мадонна решила снять полнометражный фильм о себе любимой и подошла к этому крайне серьезно. Актриса, которой выпадет честь сыграть поп-королеву, должна уметь и петь, и танцевать, как она, поэтому претендентку ждут занятия с хореографом и преподавателем по вокалу в течение нескольких месяцев, пишет Супер.