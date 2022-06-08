Мадонна решила снять полнометражный фильм о себе любимой и подошла к этому крайне серьезно. Актриса, которой выпадет честь сыграть поп-королеву, должна уметь и петь, и танцевать, как она, поэтому претендентку ждут занятия с хореографом и преподавателем по вокалу в течение нескольких месяцев, пишет Супер.
Стало известно, кто сыграет Мадонну в новом байопике, который снимает сама поп-дива
Стало известно, кто сыграет Мадонну в новом байопике, который снимает сама поп-дива
На роль рассматривали множество кандидаток: звезд «Эйфории» Алексу Деми и Сидни Суини, а также Скай Феррейру, Флоренс Пью и других. В итоге выбор пал Джулию Гарнер. Лицо актрисы знакомо в первую очередь завсегдатаям стриминговых сервисов: она играет в сериалах «Озарк» и «Маньяк», а также запомнилась ролью русской аферистки Анны Делви.