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Стало известно, кто сыграет Мадонну в новом байопике, который снимает сама поп-дива

Limon.ee
Стало известно, кто сыграет Мадонну в новом байопике, который снимает сама поп-дива
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Мадонна, 19 августа 1987 года, Чикаго, США.
Мадонна, 19 августа 1987 года, Чикаго, США. Фото: Gene Ambo/MPI/Capital Pictures

Мадонна решила снять полнометражный фильм о себе любимой и подошла к этому крайне серьезно. Актриса, которой выпадет честь сыграть поп-королеву, должна уметь и петь, и танцевать, как она, поэтому претендентку ждут занятия с хореографом и преподавателем по вокалу в течение нескольких месяцев, пишет Супер.

Мадонна, 20 июля 1990.
Мадонна, 20 июля 1990. Фото: Postimees

На роль рассматривали множество кандидаток: звезд «Эйфории» Алексу Деми и Сидни Суини, а также Скай Феррейру, Флоренс Пью и других. В итоге выбор пал Джулию Гарнер. Лицо актрисы знакомо в первую очередь завсегдатаям стриминговых сервисов: она играет в сериалах «Озарк» и «Маньяк», а также запомнилась ролью русской аферистки Анны Делви.

Джулия Гарнер.
Джулия Гарнер. Фото: Angela Weiss
Джулия Гарнер.
Джулия Гарнер. Фото: Alberto E. Rodriguez
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