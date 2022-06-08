Певица Анне Вески раскрывает секреты своей красоты: я не пью никаких чудодейственных китайских пилюль

Когда приходит время блистать, Анне приходит к своему визажисту и парикмахеру Ынне Руди, которая за два с половиной часа может создать феноменальный образ, узнаваемый сотнями тысяч эстонцев с первого взгляда. Совет, которым поделилась визажист, стал одним из важнейших принципов Анны - всегда снимать макияж вечером. Стрижку и окраску ее волос выполняет парикмахер Денис Коваленко.

Как добиться желанной внешности?

Один из секретов заключается в выборе времени. Анна подчеркивает, что каждая уважающая себя женщина начинает пользоваться кремами к 20 годам. Она сама всю жизнь пользуется качественными кремами - эту привычку ей привила мать, которая работала в парфюмерном магазине и пользовалась продукцией Lancome. Сейчас певица пользуется средствами и кремами для лица фирмы Meder, рекомендованными косметологом Кристиной Вехвиляйнен.

Но недостаточно иметь замечательных косметологов и высококачественные крема - как говорится, красота начинается изнутри. В разговоре с Анной она с присущим ей энтузиазмом подчеркивает, что сон - самый важный фактор в сохранении сияющего цвета лица. Когда речь заходит о питании, Анна предпочитает эстонские продукты без консервантов. "Поэтому не ешьте суши в моменты кризиса, - говорит певица. Любимые блюда Анны - гречневая каша и рагу из мяса и овощей. Причем рагу должно быть сделано с меньшим количеством мяса, потому что с годами звезда стала предпочитать более легкие блюда. Больше всего она любит хорошую домашнюю еду и не ест никаких восточных деликатесов. На вопрос, может ли она в один прекрасный день стать вегетарианкой, она ответила, что нет, но предпочитает есть свои любимые продукты. "Летом мы всегда устраиваем барбекю, от них никуда не деться", - говорит Анна.

Многие люди говорят о том, что нужно выпивать два литра воды в день. Вески, однако, руководствуется принципом, что пить нужно тогда, когда хочется. У певицы также появился любимый напиток: чай с молоком. "Молоко хорошо сочетается с чаем, не нужно добавлять сахар", - говорит Анна.