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ВИДЕО и ФОТО ⟩ Разбитая машина, сбитая ель, испорченный газон и мёртвые мыши: на улице Линнамяэ водитель BOLT устроил разгром

добавлен комментарий полиции и представителя BOLT
Виктория Соломончук
, Журналист
Разбитая машина, сбитая ель, испорченный газон и мёртвые мыши: на улице Линнамяэ водитель BOLT устроил разгром
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В знаменитой группе ЕZ-дуны! в Facebook с утра пораньше жители улицы Линнамяэ опубликовали фото арендного автомобиля BOLT, который устроил под окнами горожан настоящий переполох.

По словам очевидцев, арендный автомобиль сначала чуть не сбил ребёнка на перекрёстке около Tervisemaja, затем сбил ёлку и «пропахал» газон около Linnamäe tee 91.

пятно от автомобиля BOLT
пятно от автомобиля BOLT Фото: Viktoria Solomonchuk

Под колесами каршеринга трагически погибли мыши. Сильно пострадал припаркованный автомобиль марки Hyundai — его увезли на эвакуаторе.

Утренняя авария с участием автомобиля BOLT
Утренняя авария с участием автомобиля BOLT Фото: Viktoria Solomonchuk

Водитель арендованного автомобиля BOLT с пассажирами скрылись с места происшествия.

Водитель и пассажири BOLT уходят с места происшествия
Водитель и пассажири BOLT уходят с места происшествия Фото: video

Комментарий Департамента полиции и погранохраны Эстонии.

«Около 7 часов утра в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на дороге Линнамяэ в Ласнамяэ, где арендованный автомобиль Volkswagen выехал на дорогу, при повороте налево задел бордюр, столкнулся с припаркованным автомобилем Hyundai, переехал зеленую зону. Когда прибыла полиция, на месте происшествия никого не было. Обстоятельства инцидента еще выясняются»,- ответила на запрос Анника Максимов, Пресс-секретарь PPA

Комментарий представителя BOLT.

"Поскольку это событие произошло совсем недавно, мы пока не можем комментировать его детали. Мы установили личность водителя автомобиля и в настоящее время заблокировали его аккаунт.

Болт придерживается политики нулевой терпимости к любым преднамеренным нарушениям дисциплины и хулиганству. В таких случаях водитель будет нести ответственность за все убытки, более того мы наложим штраф в размере около 2000 евро. Недобросовестные клиенты, не соблюдающие наши условия и правила, будут заблокированы на нашей платформе",- Кристин Йетс.

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