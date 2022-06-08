ВИДЕО и ФОТО ⟩ Разбитая машина, сбитая ель, испорченный газон и мёртвые мыши: на улице Линнамяэ водитель BOLT устроил разгром

По словам очевидцев, арендный автомобиль сначала чуть не сбил ребёнка на перекрёстке около Tervisemaja, затем сбил ёлку и «пропахал» газон около Linnamäe tee 91.

«Около 7 часов утра в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на дороге Линнамяэ в Ласнамяэ, где арендованный автомобиль Volkswagen выехал на дорогу, при повороте налево задел бордюр, столкнулся с припаркованным автомобилем Hyundai, переехал зеленую зону. Когда прибыла полиция, на месте происшествия никого не было. Обстоятельства инцидента еще выясняются»,- ответила на запрос Анника Максимов, Пресс-секретарь PPA

"Поскольку это событие произошло совсем недавно, мы пока не можем комментировать его детали. Мы установили личность водителя автомобиля и в настоящее время заблокировали его аккаунт.

Болт придерживается политики нулевой терпимости к любым преднамеренным нарушениям дисциплины и хулиганству. В таких случаях водитель будет нести ответственность за все убытки, более того мы наложим штраф в размере около 2000 евро. Недобросовестные клиенты, не соблюдающие наши условия и правила, будут заблокированы на нашей платформе",- Кристин Йетс.