О спорт, ты — мир: в Таллинне всё лето будут проводить бесплатные тренировки

Тренировки пройдут с 6 июня и по 31 августа на разных таллиннских спортивных площадках. Участие бесплатное, регистрация на месте.

ТРЕНИРОВКИ ПО БАСКЕТБОЛУ

понедельник и среда в 15.00–16.30, уличная площадка Дома спорта Кристийне (Сыпрузе пуйестеэ, 161), Training For The Game.

в 15.00–16.30, уличная площадка Дома спорта Кристийне (Сыпрузе пуйестеэ, 161), Training For The Game. вторник и четверг в 15.00–16.30, уличная площадка Хааберсти (Ыйсмяэ теэ, 130), Tallinna Spordiakadeemia Kalev.

в 15.00–16.30, уличная площадка Хааберсти (Ыйсмяэ теэ, 130), Tallinna Spordiakadeemia Kalev. вторник и четверг в 15.00–16.30. 07.06.2022 площадка забронирована, начинаем 09.06.2022, уличная площадка стадиона Шнелли (Toомпуйэсте, 24a), Training For The Game.

в 15.00–16.30. 07.06.2022 площадка забронирована, начинаем 09.06.2022, уличная площадка стадиона Шнелли (Toомпуйэсте, 24a), Training For The Game. понедельник и среда в 15.00–16.30, уличная площадка парка Тондираба (Ласнамяэ), (TTÜ Korvpallikool)

ТРЕНИРОВКИ ПО ФУТБОЛУ

понедельник и среда в 14.00–16.00, стадион школы Сюдалинна (Лиивалайа, 23), Tallinna Kalevi Jalgpallikool.

в 14.00–16.00, стадион школы Сюдалинна (Лиивалайа, 23), Tallinna Kalevi Jalgpallikool. вторник и четверг в 14.00–16.00, стадион FC Ajax (Выйдуйооксу, 8a), Jalgpalliklubi Ajax TLMK.

в 14.00–16.00, стадион FC Ajax (Выйдуйооксу, 8a), Jalgpalliklubi Ajax TLMK. понедельник и среда в 14.00–16.00, стадион Сыле (Сыле, 40a), Loo Jalgpalliklubi.

в 14.00–16.00, стадион Сыле (Сыле, 40a), Loo Jalgpalliklubi. понедельник и среда в 14.00–16.00, стадион основной школы Махтра (Maхтра, 60), Jalgpalliklubi Ajax TLMK, начинаем 13.06.2022!

ТРЕНИРОВКИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ

начало 13.06.2022

понедельник и среда в 14.00–16.00, уличная площадка парка Вильде (Э. Вильде теэ, 69), Tallinna Võrkpalliklubi.

в 14.00–16.00, уличная площадка парка Вильде (Э. Вильде теэ, 69), Tallinna Võrkpalliklubi. вторник и четверг в 14.00–16.00, уличная площадка Ныммеского спортивного центра (Кюльмаллика, 15а), Tallinna Võrkpalliklubi.

в 14.00–16.00, уличная площадка Ныммеского спортивного центра (Кюльмаллика, 15а), Tallinna Võrkpalliklubi. понедельник и среда в 14.00–16.00, уличная площадка Пиритаского спортивного центра (Румму теэ, 3), Tallinna Võrkpalliklubi.

в 14.00–16.00, уличная площадка Пиритаского спортивного центра (Румму теэ, 3), Tallinna Võrkpalliklubi. вторник и четверг в 14.00–16.00, уличная площадка парка Тондираба (Ласнамяэ), Tallinna Võrkpalliklubi.

в 14.00–16.00, уличная площадка парка Тондираба (Ласнамяэ), Tallinna Võrkpalliklubi. вторник и четверг в 14.00–16.00, пляж Инглиранд (Русалка), Tallinna Võrkpalliklubi.

ТРЕНИРОВКИ НА САМОКАТЕ

понедельник в 14.00–15.00, скейт-парк на Вильде теэ

в 14.00–15.00, скейт-парк на Вильде теэ вторник в 14.00–15.00, скейт-парк Тондираба

в 14.00–15.00, скейт-парк Тондираба среда В 14.00–15.00, скейт-пакр Койду

В 14.00–15.00, скейт-пакр Койду четверг в 14.00–15.00, спортивный парк Кивила

Для участия в тренировках необходимо наличие самоката и шлема.

! В программе могут произойти изменения, в случае плохой погоды тренировки не состоятся. Обо всех изменениях будет объявлено на странице в Фейсбук.

! Тренировки не состоятся в гос. праздники – 23 и 24 июня, а также 20 августа.