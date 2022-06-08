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О спорт, ты — мир: в Таллинне всё лето будут проводить бесплатные тренировки

Limon.ee
О спорт, ты — мир: в Таллинне всё лето будут проводить бесплатные тренировки
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Бесплатный спорт в Таллинне
Бесплатный спорт в Таллинне Фото: Noor Tegija

Таллиннский департамент культуры и спорта в сотрудничестве с Таллиннским департаментом образования в течение лета проводит бесплатные тренировки по баскетболу, футболу, волейболу и езде на самокате.

Тренировки пройдут с 6 июня и по 31 августа на разных таллиннских спортивных площадках. Участие бесплатное, регистрация на месте.

ТРЕНИРОВКИ ПО БАСКЕТБОЛУ

  • понедельник и среда в 15.00–16.30, уличная площадка Дома спорта Кристийне (Сыпрузе пуйестеэ, 161), Training For The Game.
  • вторник и четверг в 15.00–16.30, уличная площадка Хааберсти (Ыйсмяэ теэ, 130), Tallinna Spordiakadeemia Kalev.
  • вторник и четверг в 15.00–16.30. 07.06.2022 площадка забронирована, начинаем 09.06.2022, уличная площадка стадиона Шнелли (Toомпуйэсте, 24a), Training For The Game.
  • понедельник и среда в 15.00–16.30, уличная площадка парка Тондираба (Ласнамяэ), (TTÜ Korvpallikool)

ТРЕНИРОВКИ ПО ФУТБОЛУ 

  • понедельник и среда в 14.00–16.00, стадион школы Сюдалинна (Лиивалайа, 23), Tallinna Kalevi Jalgpallikool.
  • вторник и четверг в 14.00–16.00, стадион FC Ajax (Выйдуйооксу, 8a), Jalgpalliklubi Ajax TLMK.
  • понедельник и среда в 14.00–16.00, стадион Сыле (Сыле, 40a), Loo Jalgpalliklubi.
  • понедельник и среда в 14.00–16.00, стадион основной школы Махтра (Maхтра, 60), Jalgpalliklubi Ajax TLMK, начинаем 13.06.2022!

ТРЕНИРОВКИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ

 начало 13.06.2022

  • понедельник и среда в 14.00–16.00, уличная площадка парка Вильде (Э. Вильде теэ, 69), Tallinna Võrkpalliklubi.
  • вторник и четверг в 14.00–16.00, уличная площадка Ныммеского спортивного центра (Кюльмаллика, 15а), Tallinna Võrkpalliklubi.
  • понедельник и среда в 14.00–16.00, уличная площадка Пиритаского спортивного центра (Румму теэ, 3), Tallinna Võrkpalliklubi.
  • вторник и четверг в 14.00–16.00, уличная площадка парка Тондираба (Ласнамяэ), Tallinna Võrkpalliklubi.
  • вторник и четверг в 14.00–16.00, пляж Инглиранд (Русалка), Tallinna Võrkpalliklubi.

ТРЕНИРОВКИ НА САМОКАТЕ 

  • понедельник в 14.00–15.00, скейт-парк на Вильде теэ
  • вторник в 14.00–15.00, скейт-парк Тондираба
  • среда В 14.00–15.00, скейт-пакр Койду
  • четверг в 14.00–15.00, спортивный парк Кивила

Для участия в тренировках необходимо наличие самоката и шлема.

! В программе могут произойти изменения, в случае плохой погоды тренировки не состоятся. Обо всех изменениях будет объявлено на странице в Фейсбук.

ТУТ

! Тренировки не состоятся в гос. праздники – 23 и 24 июня, а также 20 августа.

Контактное лицо (тренировки игр с мячом):

Тони Лийвак Tony.Liivak@tallinnlv.ee

5656 0507

Контактное лицо (тренировки на самокате):

Анетте Мандел Anette.Mandel@tallinnlv.ee

5569 2078

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