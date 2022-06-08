Случайно найденный на охоте череп принадлежал женщине из Вильяндимаа, пропавшей без вести 16 лет назад

SA Kadunud пишет на своей странице в Facebook, что 9 октября 2005 года 57-летняя Хельги, проживающая в деревне Кярстна, волость Тарвасту (ныне волость Вильянди) Вильяндиского уезда, покинула свою квартиру. Домой она больше не вернулась.

«Осмотр места жительства, беседы с местными жителями, объявления о поисках в соцсетях и на месте, а также полученный в госреестре профиль ДНК дочери Хельги не дали ни результата, ни направления, в котором искать Хельги», — говорит Ааре Рюйтель, генеральный директор SA Kadunud.

Внимательность спасателя привела к решению

«Во время охоты в районе Кярстна осенью 2021 года охотники нашли в лесу череп, и ничего бы не случилось, если бы Рейну не был волонтером и членом оперативной поисковой группой SA Kadunud OPEROG Вильяндимаа, который сказал охотникам, что о такой находке следует сообщить в полицию», — говорит Рюйтель. Охотники сообщили о находке, и полиция отправила череп в Эстонский институт судебной экспертизы.

«Мы долго ждали ответа по поводу этого черепа», — сказал Рюйтель Elu24. «Сегодня, 7 июня, пришел ответ». Оказалось, что найденный череп принадлежал пропавшей Хельги.