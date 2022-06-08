7 июня ответы на некоторые вопросы полили родственники давно пропавшей женщины, матери двоих детей, которая исчезла 16 лет назад. Ааре Рюйтель, генеральный директор SA Kadunud, напоминает всем, что если кто-то найдет человеческий череп, об этом этом необходимо уведомить соответствующие органы, пишет Elu24.
Случайно найденный на охоте череп принадлежал женщине из Вильяндимаа, пропавшей без вести 16 лет назад
SA Kadunud пишет на своей странице в Facebook, что 9 октября 2005 года 57-летняя Хельги, проживающая в деревне Кярстна, волость Тарвасту (ныне волость Вильянди) Вильяндиского уезда, покинула свою квартиру. Домой она больше не вернулась.
«Осмотр места жительства, беседы с местными жителями, объявления о поисках в соцсетях и на месте, а также полученный в госреестре профиль ДНК дочери Хельги не дали ни результата, ни направления, в котором искать Хельги», — говорит Ааре Рюйтель, генеральный директор SA Kadunud.
Внимательность спасателя привела к решению
«Во время охоты в районе Кярстна осенью 2021 года охотники нашли в лесу череп, и ничего бы не случилось, если бы Рейну не был волонтером и членом оперативной поисковой группой SA Kadunud OPEROG Вильяндимаа, который сказал охотникам, что о такой находке следует сообщить в полицию», — говорит Рюйтель. Охотники сообщили о находке, и полиция отправила череп в Эстонский институт судебной экспертизы.
«Мы долго ждали ответа по поводу этого черепа», — сказал Рюйтель Elu24. «Сегодня, 7 июня, пришел ответ». Оказалось, что найденный череп принадлежал пропавшей Хельги.
Одна из дочерей Хельги написала Рюйтелю следующие строки: «Невероятно, но сегодня нам позвонили из Вильяндиской полиции и сообщили, что охотники нашли нашу мать. Благодаря вашей информации и исследованиям, которые выявили отсутствие образца ДНК, мы сделали это позже». Дочь Хельги искренне поблагодарила Рюйтеля и всю его команду за работу, которая окончательно прояснила место нахождения ее матери.
«На каждое действие, на каждую деталь стоит обращать внимание, важно делать это правильно и с самоотдачей, и важен каждый человек во всем процессе поиска, который станет ключевым человеком в поисковом решении. Как, например, Рейну», — говорит Рюйтель.
О находке всегда нужно сообщать
SA Kadunud обязательно просит извещать по телефону 6616 776 обо всех черепах, найденных где-либо.
Люди обязательно должны сообщить, если они где-то найдут череп. Не уходить из этого леса и не в коем случае не ставить его в качестве украшения в своем доме.
«Если вы сообщите о найденном черепе в полицию, пожалуйста, будьте добры, сделайте еще один звонок и сообщите нам тоже, потому что тогда мы сможем проследить за делом, проконтролировать процесс опознания и, если нет совпадения из реестра, принять дополнительные меры, искать улики на месте, чтобы помочь определить, личность найденного. Таким образом, мы все помогаем найти чьей-то семье ответ, который принесет покой», — говорит Рюйтель. Он добавляет, что даже если родственники пропавшего не будут в живых, все равно очень важно найти их, а затем спокойно жить дальше.
Рюйтель сообщил Elu24, что они ищут более сотни пропавших без вести. Однако на самом деле таких людей гораздо больше.
Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования дочерям Хельги и другим близким.