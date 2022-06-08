Кая Каллас получила от Бориса Джонсона награду, напоминающую студенческие годы на юридическом факультете

Кая Каллас встретилась с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Лондоне. «Трогательный момент, в котором я, как бывшая студентка юридического факультета, увидела своеобразную шутку судьбы», — пишет премьер-министр в Instagram, публикуя фотографии и видео того, как премьер-министр Великобритании вручил ей замечательную награду — книгу Гуго Гроция «О праве войны и мира».

«Один из основоположников международного права, с которым знакомится каждый первокурсник юридического факультета. В том числе и я».

Каллас призналась, что в то время она провалила экзамен. «Первый экзамен, который я провалила, теперь же я лауреат премии Гроция», — сказала она.