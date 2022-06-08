Премьер-министр Кая Каллас поделилась в Instagram роликами о том, как премьер-министр Великобритании вручил ей значимую награду. В связи с наградой Каллас также вспомнила один забавный случай, пишет Elu24.
Кая Каллас получила от Бориса Джонсона награду, напоминающую студенческие годы на юридическом факультете
Кая Каллас встретилась с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Лондоне. «Трогательный момент, в котором я, как бывшая студентка юридического факультета, увидела своеобразную шутку судьбы», — пишет премьер-министр в Instagram, публикуя фотографии и видео того, как премьер-министр Великобритании вручил ей замечательную награду — книгу Гуго Гроция «О праве войны и мира».
«Один из основоположников международного права, с которым знакомится каждый первокурсник юридического факультета. В том числе и я».
Каллас призналась, что в то время она провалила экзамен. «Первый экзамен, который я провалила, теперь же я лауреат премии Гроция», — сказала она.
В публикации, опубликованной в соцсети, Каллас также передала привет своим учителям. «Теплый привет лектору Раулю Нарице и всем, кто когда-либо проходил курс «Энциклопедия права». Благодарю аналитический центр Policy Exchange за это признание».