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Кая Каллас получила от Бориса Джонсона награду, напоминающую студенческие годы на юридическом факультете

Limon.ee
Кая Каллас получила от Бориса Джонсона награду, напоминающую студенческие годы на юридическом факультете
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Борис Джонсон и Кая Каллас.
Борис Джонсон и Кая Каллас. Фото: EPA

Премьер-министр Кая Каллас поделилась в Instagram роликами о том, как премьер-министр Великобритании вручил ей значимую награду. В связи с наградой Каллас также вспомнила один забавный случай, пишет Elu24.

Кая Каллас встретилась с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Лондоне. «Трогательный момент, в котором я, как бывшая студентка юридического факультета, увидела своеобразную шутку судьбы», — пишет премьер-министр в Instagram, публикуя фотографии и видео того, как премьер-министр Великобритании вручил ей замечательную награду — книгу Гуго Гроция «О праве войны и мира».

«Один из основоположников международного права, с которым знакомится каждый первокурсник юридического факультета. В том числе и я».

Каллас призналась, что в то время она провалила экзамен. «Первый экзамен, который я провалила, теперь же я лауреат премии Гроция», — сказала она.

В публикации, опубликованной в соцсети, Каллас также передала привет своим учителям. «Теплый привет лектору Раулю Нарице и всем, кто когда-либо проходил курс «Энциклопедия права». Благодарю аналитический центр Policy Exchange за это признание».

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