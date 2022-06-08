Чтобы обольстить мужчину, нужно понять механизм его мыслей. Представители мужского пола всегда сначала влюбляются во внешность женщины. Причем они не выделяют какую-то часть, а привлекаются именно совокупностью черт в визуальной красоте. К каждому мужчине нужен индивидуальный подход. Но существуют общие правила в соблазнении, уверяет eg.ru.
Искусство соблазнения мужчин: как найти подход к любому знаку Зодиака
Все люди по дате рождения принадлежат одной из стихий: Огонь, Вода, Земля и Воздух. Это и наделяет их предпочтениями в выборе спутницы жизни. Давайте поговорим, какие ключики подходят в обольщении каждой стихии.
Огненные мужчины (Овен, Лев, Стрелец) любят все яркое и экзотическое. Им нравятся роковые кинозвезды, первые девочки школы, колоритные певицы, художницы, страстные танцовщицы. Скромницы вызовут у огня только вежливую улыбку. Такие мужчины любят шумные вечеринки, где они могут быть центром внимания. На конструктивную критику реагируют болезненно и даже не сомневаются в своей исключительности. Очень любят красочную лесть и комплименты. Помните, что рядом с огненными мужчинами, вам нужно заменить собой весь зрительский зал.
Привлечь мужчину стихии Огня можно с помощью яркого, даже экстравагантного макияжа. Главное не выглядеть вульгарно и дешево. Пригласив к себе домой, оденьте выразительный кинематографический образ. На стол подайте икру, сыр, фрукты и бутылку шампанского. Подберите чувственную мелодичную музыку, зажгите свечи. Предварительно не забудьте тщательно убрать в квартире – они очень брезгливы. Постельное белье смените на свежее и выглаженное. В сексе отдайте инициативу партнеру, и чутко отвечайте на ласки возлюбленного. После свидания пропадите на несколько дней, и появитесь, как ни в чем не бывало, нежная и влюбленная. Своему отсутствию придумайте правдоподобное объяснение. Только не примешивайте других мужчин – огненные знаки очень ревнивы.
Мужчины стихии Земли (Телец, Дева, Козерог) абсолютные материалисты. Они предпочитают держать в руках, а не видеть или слушать рассказы. Из них получаются прекрасные мужья и семьянины. Флиртующих и болтливых женщин они считают легкомысленными. Поэтому в спутницы выбирают красивых, сильных, здоровых, целеустремленных и хозяйственных.
Чтобы завоевать мужчину Земли, пригласите его к себе домой под предлогом починить розетку или повесить люстру. Встречайте его в умеренно модной одежде, подчеркивающей округлости форм и плавность линий. В макияже придерживайтесь свежести, не забудьте о румянах. Покажите ему квартиру, расскажите о родителях и домашних питомцах. Он непременно обратит внимание на красивые вещи, картины, растения и цветы. Накормите его обильным домашним обедом с пирогом и печеньем, демонстрируя свою хозяйственность и гостеприимство. В интимной сфере мужчины стихии земля любят мягкие прикосновения, долгие вдумчивые поцелуи. Не стоит преподносить основательному мужчине экзотический эротический сюрприз. Это вызовет в нем лишь досаду. Хороший секс очень важен для них. И ответственность они полностью берут на себя. Чтобы ваши отношения имели продолжение, положите на видное место еще одну сломанную вещь.
Мужчины стихии Воды (Рак, Скорпион, Рыбы) легко идут на соблазнение. Достаточно намекнуть, что на них объявлена охота, и вы оказываетесь в пучине страстей. Даже мимолетным увлечениям водные знаки способны придавать ослепительный накал романа всей его жизни. Пленить их воображение легко, а вот завоевать сердце крайне сложно. Поэтому многие женщины предпочитают с головой окунуться в быстротечный, но теплый ласковый океан любви, а не одиноко сидеть и ждать своего неверного мужа. Главное, не ограничивать стихию воды в свободе, и тогда вам обеспечен бурный роман не на один год.
Таких мужчин лучше пригласить в расслабляющую обстановку. Приготовьте легкие закуски и напитки в ассортименте. Наденьте шелковое белье, и сделайте стильную прическу в дополнение к изящному макияжу. Они любят, когда спутница их раздевает сама. И не откажутся от легкого эротического массажа. Нашептывание на ухо всяких нежных или грубых словечек тоже будет уместно. Если вас не слишком утомили любовные баталии, предложите вечер в ресторане или казино. С мужчинами стихии воды в качестве любовников занятно путешествовать по злачным заведениям.