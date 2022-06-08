Искусство соблазнения мужчин: как найти подход к любому знаку Зодиака

В погоне за воздухом (Близнецы, Весы, Водолей) ни в коем случае не идите в атаку. В начале с ними нужно подружиться. Их можно заинтересовать увлекательной беседой, заинтриговать интеллектом и удивить неординарным взглядом на вещи. Они сторонятся пылких взглядов, так как им сразу чудится звон брачных оков. Влюбившись они испытывают искренний интерес к партнерше и подмечают все мелочи.

Такого мужчину лучше пригласить в кино под предлогом отданных вам билетов. Наряд на свидание выбирайте, подчеркивающий ваши достоинства, но не вызывающий. Отдайте предпочтение пастельным тонам для создания доверительной атмосферы. Макияж сделайте натуральным. Воздушные знаки не любят искусственные краски на лице. Особое внимание уделите духам. Подойдут чувственные, возбуждающие ароматы. Избегайте тяжелых запахов. После кино отправляйтесь поесть мороженое и обязательно побеседовать. Воздушные мужчины - те еще болтуны. В интимной сфере берите инициативу в свои руки. Они любят быстрый неожиданный секс. Выбирайте непривычные места, чтобы показать на какую авантюры вы готовы пойти из-за страсти к мужчине воздуха. А после ведите себя так, будто никакой близости и не было. Ведь важнее добрые дружеские отношения. Потом, конечно, вы не откажетесь от посылов завоевать ваше сердце.