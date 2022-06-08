Вилле Хаапасало пришлось закрыть «советский» ресторан в Хельсинки

Заведение Davai Davai, оформленное в духе ностальгии по СССР и советскими плакатами на стенах, открылось всего лишь в октябре прошлого года.

Актер признался, что последние события в мире поставили крест на концепции его заведения, так как меню ресторана составляли блюда бывших советских республик. «Мировая политическая ситуация стала причиной закрытия. В настоящее время идея ресторана является бестактной», - цитирует актера издание.

Впрочем, сам Хаапасало не унывает. Он заверил, что раздумывает над новой концепцией и рассчитывает, что сможет запустить новый ресторан уже в начале осени. По его словам, заведение станет «еще лучше».