Хорошо известный в России финский актер Вилле Хаапасало закрыл свой ресторан под названием «Давай-давай» в Хельсинки. Об этом сообщает издание Hs.Fi.
Вилле Хаапасало пришлось закрыть «советский» ресторан в Хельсинки
Заведение Davai Davai, оформленное в духе ностальгии по СССР и советскими плакатами на стенах, открылось всего лишь в октябре прошлого года.
Актер признался, что последние события в мире поставили крест на концепции его заведения, так как меню ресторана составляли блюда бывших советских республик. «Мировая политическая ситуация стала причиной закрытия. В настоящее время идея ресторана является бестактной», - цитирует актера издание.
Впрочем, сам Хаапасало не унывает. Он заверил, что раздумывает над новой концепцией и рассчитывает, что сможет запустить новый ресторан уже в начале осени. По его словам, заведение станет «еще лучше».
Стоит отметить, что финский актер не первый год работает в ресторанном бизнесе. Более того, ему уже приходилось закрывать заведения. В 2014 году он закрыл ресторан ресторан Ville's Mayak неподалеку от одного из пунктов пропуска на финско-российской границе. Заведение было ориентировано на российских туристов, однако предприятие оказалось нерентабельным.