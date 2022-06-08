Беда вновь постучалась в двери семьи покойной певицы. Наталья Фриске рассказала, что с этой болезнью сейчас борется ее двоюродная сестра, и прогнозы пока неутешительные, пишет «Стархит».
ГЕНЕТИКА? ⟩ Сестра Жанны Фриске борется с раком, метастазы обнаружены в позвоночнике и печени
Наталья рассказала, что с тяжелым недугом справляется ее сестра Татьяна Гончаренко, которая сейчас находится в Украине. Как оказалось, о болезни женщина узнала еще 11 лет назад. Благодаря тому, что это стало известно своевременно, рак отступил. Но он вернулся вновь, и теперь врачи разводят руками, говоря, что шансов выжить у Татьяны практически нет.
Фриске объяснила, что именно происходит со здоровьем Гончаренко. «К сожалению, сейчас у нее случился рецидив, и не просто рецидив, а рецидив с метастазами в позвоночник и печень. Мы сейчас ищем любые способы помощи ей: как финансовые, так и возможность перевезти ее в Россию, сейчас мы пока узнаем это, либо, если здесь не возьмутся за нее врачи, тогда Израиль, — сказала 36-летняя Наталья. - Девочка очень хочет жить, девочка еще молодая и очень хочется помочь».
Наталья обратилась к знакомым, подписчикам с просьбой о помощи. Семья Татьяны объявила о сборе средств на лечение, так как счет клиники для них непосилен. Гончаренко поделилась, что уже готовится к лечению в Израиле, ей осталось дождаться только необходимых документов. Фриске поддержала сестру. «Сестренка, все будет хорошо», — пишет Наталья. Знакомые Татьяны также поддержали ее и надеются, что им удастся собрать необходимую сумму. «Мы за тебя молимся. Ты сильная, ты все одолеешь, мы тебя любим!»; «Сил вам справиться с этой болезнью! Вы обязательно должны справиться», — отмечают они.