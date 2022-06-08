ГЕНЕТИКА? ⟩ Сестра Жанны Фриске борется с раком, метастазы обнаружены в позвоночнике и печени

Наталья рассказала, что с тяжелым недугом справляется ее сестра Татьяна Гончаренко, которая сейчас находится в Украине. Как оказалось, о болезни женщина узнала еще 11 лет назад. Благодаря тому, что это стало известно своевременно, рак отступил. Но он вернулся вновь, и теперь врачи разводят руками, говоря, что шансов выжить у Татьяны практически нет.

Фриске объяснила, что именно происходит со здоровьем Гончаренко. «К сожалению, сейчас у нее случился рецидив, и не просто рецидив, а рецидив с метастазами в позвоночник и печень. Мы сейчас ищем любые способы помощи ей: как финансовые, так и возможность перевезти ее в Россию, сейчас мы пока узнаем это, либо, если здесь не возьмутся за нее врачи, тогда Израиль, — сказала 36-летняя Наталья. - Девочка очень хочет жить, девочка еще молодая и очень хочется помочь».