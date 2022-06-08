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ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Актриса Юлия Ауг рассказала, почему ей не хочется отмечать свой день рождения

Limon.ee
Актриса Юлия Ауг рассказала, почему ей не хочется отмечать свой день рождения
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Юлия Ауг
Юлия Ауг Фото: Raul Mee

Актрисе Юлии Ауг 8 июня исполняется 51 год. Она опубликовала в Фейсбуке небольшой и трогательный рассказ о том, как она появилась на свет, о войне и своих переживаниях.

«Я ещё не родилась. Но в это время у моей мамы, видимо, уже начались схватки. Я появлюсь на свет только поздним вечером, на заходе солнца, на самом краю белой ночи. Мама была старородящая, как тогда говорили, а может быть и сейчас так говорят. Ей было 40 лет, когда она решилась родить меня, хотя все врачи, кроме моей тёти, которая работала в онкологическом центре в Песочном, в котором моя мама наблюдалась, говорили: «Вам нельзя. Не выносите, не родите, с вашим диагнозом, да ещё и резус фактор, опасно». А тетя Белла сказала: «Мы родим этого ребёнка».
Мама лежала на сохранении в старейшем в Советском Союзе Институте Акушерства и Родовспоможения имени Отта на Васильевском острове. Так получилось, что я родилась в Ленинграде, мой папа в Петрограде, и вроде это родной город и для него, и для меня, но его в 15 лет выслали из Ленинграда после расстрела папы, моего дедушки, и он так и не сумел вернуться, хотя всегда мечтал об этом, а я уехала сама.
У меня нет никакого настроения сегодня что-то справлять и чему-то радоваться.
Я вижу смысл только в том, чтобы поздравить маму. Для неё это праздник. Она родила меня вопреки всему. Первый ее ребёнок погиб. Папа меня не очень хотел, даже забыл в роддоме (это легенда такая), хотя потом бесконечно любил и гордился всегда.
Маме было 10 лет, когда началась та война.
И она каждый день, все 105 дней этой войны, повторяет: «Такую войну пережили, как же это возможно, что Россия начала новую? Как это возможно?»
У меня очень много друзей в Украине.
Каждый день они пишут из Киева, Харькова, Одессы, Кропивницкого (Кировограда): «Сегодня опять были прилеты по Киеву. Сегодня весь день бомбили и весь день воздушная тревога. Сидим в подвале». А друг из Луганской области уже два месяца ничего не пишет. И я не знаю, жив ли он.
Он, как говорят у нас в России, проукраинский и я боюсь, что фильтрацию он не прошёл. Вы ведь знаете про фильтрацию на «освобождённых» территориях? Про фильтрационные лагеря и фильтрационные пункты?
Если не знаете, поинтересуйтесь. «Освобождение» заиграет новыми гранями.
Мне вчера мой очень близкий человек сказала: «Перед сном напиши свои желания, у тебя очень сильная энергетика, ты можешь формировать реальность. Только очень конкретно напиши».
Я написала», - написала Юлия в соцсети.
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