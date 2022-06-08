ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Актриса Юлия Ауг рассказала, почему ей не хочется отмечать свой день рождения

«Я ещё не родилась. Но в это время у моей мамы, видимо, уже начались схватки. Я появлюсь на свет только поздним вечером, на заходе солнца, на самом краю белой ночи. Мама была старородящая, как тогда говорили, а может быть и сейчас так говорят. Ей было 40 лет, когда она решилась родить меня, хотя все врачи, кроме моей тёти, которая работала в онкологическом центре в Песочном, в котором моя мама наблюдалась, говорили: «Вам нельзя. Не выносите, не родите, с вашим диагнозом, да ещё и резус фактор, опасно». А тетя Белла сказала: «Мы родим этого ребёнка».

Мама лежала на сохранении в старейшем в Советском Союзе Институте Акушерства и Родовспоможения имени Отта на Васильевском острове. Так получилось, что я родилась в Ленинграде, мой папа в Петрограде, и вроде это родной город и для него, и для меня, но его в 15 лет выслали из Ленинграда после расстрела папы, моего дедушки, и он так и не сумел вернуться, хотя всегда мечтал об этом, а я уехала сама.

У меня нет никакого настроения сегодня что-то справлять и чему-то радоваться.