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Какие арбузики: Анна Семенович продемонстрировала мощный бюст во всей красе

Limon.ee
Какие арбузики: Анна Семенович продемонстрировала мощный бюст во всей красе
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Анна Семенович
Анна Семенович Фото: Shutterstock

Певица расслабляется на борту турецкой яхты, пишет Topnews.

Анна Семенович с шиком отдыхает в Турции. Чтобы поклонники певицы не скучали, Анна балует их горячим контентом, предлагая разделить с ней радости жаркого юга.

Экс-солистка «Блестящих» запечатлелась на борту в черном купальнике с глубоким декольте. Обладательница огромного бюста соблазнительно выгнулась, демонстрируя прелести в наивыгоднейшем ракурсе. «Ну просто кайф! Кто много работает, тот и хорошо отдыхает», — написала Анна.

Пользователи Сети восхитились формами Семенович. «Какие арбузики!» – комментируют подписчики.

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