В социальных сетях распространяются фотографии и видеозаписи визита наследного принца Дубая Хамдана бин Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума в Эстонию, сообщает Elu24.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Наследный принц Дубая, прибывший на частном самолете, прекрасно провел время в Эстонии
Похоже, что наследный принц Дубая Хамдан бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, посетивший Эстонию несколько лет назад, снова нашел сюда дорогу.
Об этом свидетельствует видеоролик, распространяемый в TikTok, а также собственный ролик мужчины в Instagram, посвященный эстонскому лесу.
"Солнечная конная прогулка в Эстонии", - гласит надпись, показывающая принца, скачущего по лесу верхом на лошади.
Однако пользователь TikTok Romzan8888 поделился видео, на котором наследный принц Дубая покидает Эстонию.
"Один день в Эстонии и обратно в Дубай", - гласит ролик, снятый в аэропорту Таллинна.
@romzan8888 One day in Tallinn and back to Dubai.#prince #princedubai #rec #хочуврек #tallinnairport #lennujaam #dubai🇦🇪 #dubai #fy #fyp #fly #faz3🇦🇪🇦🇪 #faz3 #faz3 ♬ Бригада (Эпилог) - Из т/с "Бригада" - Алексей Шелыгин
Шейх Хамдан стал наследным принцем Дубая в 2008 г. 39-летний принц увлекается различными видами спорта: верховой ездой, велоспортом и подводным плаванием. Он также увлекается верблюжьими бегами и гонками на спортивных автомобилях. Принц занимается верховой ездой на выносливость, участвуя в чемпионатах Европы и мира.
Последний раз наследный принц посещал Эстонию в 2018 году, когда он принял участие в международном конном мероприятии в Эстонии. В то время Хамдан бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум привлек внимание эстонцев, катаясь на велосипеде в Пирита. Естественно, он поделился фотографией этого события со своими 14,3 миллионами подписчиков.