ФОТО И ВИДЕО ⟩ Наследный принц Дубая, прибывший на частном самолете, прекрасно провел время в Эстонии

Похоже, что наследный принц Дубая Хамдан бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, посетивший Эстонию несколько лет назад, снова нашел сюда дорогу.

Об этом свидетельствует видеоролик, распространяемый в TikTok, а также собственный ролик мужчины в Instagram, посвященный эстонскому лесу.

"Солнечная конная прогулка в Эстонии", - гласит надпись, показывающая принца, скачущего по лесу верхом на лошади.

Однако пользователь TikTok Romzan8888 поделился видео, на котором наследный принц Дубая покидает Эстонию.

"Один день в Эстонии и обратно в Дубай", - гласит ролик, снятый в аэропорту Таллинна.

Шейх Хамдан стал наследным принцем Дубая в 2008 г. 39-летний принц увлекается различными видами спорта: верховой ездой, велоспортом и подводным плаванием. Он также увлекается верблюжьими бегами и гонками на спортивных автомобилях. Принц занимается верховой ездой на выносливость, участвуя в чемпионатах Европы и мира.