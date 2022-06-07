Вместо колы - «Черноголовка»: опубликовано новое меню российского «Макдональдса»

Среди старых позиций — стрипсы, креветки, шримп и цезарь-роллы, снэк-боксы, сырные палочки, утренние маффины. На десерт покупателям предлагают пирожки, пончики, яблочное пюре «Агуша», рулетики с творогом и изюмом.

Напитки будут компании «Черноголовка», а поставщиком новых булок для бургеров станет компания «Лантманнен юнибэйк», которая работает с KFC и Burger King.

В публикации также отмечается, что может измениться качество упаковки из-за повышения цен от основного поставщика — компании «Рулог».

Ранее в СМИ появилась информация, что в российских ресторанах McDonald's будут изменены названия блюд.