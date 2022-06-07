Ср, 8.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Вместо колы - «Черноголовка»: опубликовано новое меню российского «Макдональдса»

Limon.ee
Вместо колы - «Черноголовка»: опубликовано новое меню российского «Макдональдса»
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Макдональдс в России
Макдональдс в России Фото: Maxim Shipenkov

Telegram-канал Mash опубликовал часть обновленного меню в сети ресторанов McDonald's, которые откроются после ребрендинга.

Среди старых позиций — стрипсы, креветки, шримп и цезарь-роллы, снэк-боксы, сырные палочки, утренние маффины. На десерт покупателям предлагают пирожки, пончики, яблочное пюре «Агуша», рулетики с творогом и изюмом.

Напитки будут компании «Черноголовка», а поставщиком новых булок для бургеров станет компания «Лантманнен юнибэйк», которая работает с KFC и Burger King.

В публикации также отмечается, что может измениться качество упаковки из-за повышения цен от основного поставщика — компании «Рулог».

Ранее в СМИ появилась информация, что в российских ресторанах McDonald's будут изменены названия блюд.

Также сообщалось, что российский McDonald's подал в Роспатент заявки на регистрацию двух новых логотипов. Об этом сообщает «Рамблер».

Ключевые слова
Наверх