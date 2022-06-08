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ФОТО ⟩ «На этот раз беременность как-то так быстро пролетела»: жена генерального продюсера Eesti Laul показала растущий животик

Limon.ee
«На этот раз беременность как-то так быстро пролетела»: жена генерального продюсера Eesti Laul показала растущий животик
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Анни Рахула.
Анни Рахула. Фото: Liis Treimann

Анни Рахула, объявившая о своей беременности в апреле, опубликовала красивые кадры, на которых позирует с растущим животиком.

«В этот раз беременность как-то так быстро пролетела…» — признается в посте Анни Рахула, специалист по социальным сетям и футбольный арбитр.

«Я и в этот раз пытаюсь сфотографировать свой живот, потому что кажется, что ребенок скоро родится», — добавил она.

Анни и Томи Рахула объявили об ожидании второго ребенка в конце апреля.

Анни, которая поделилась прекрасной семейной фотографией, добавила Elu24, что ребенок должен появиться на свет в августе. «Беременность проходит хорошо. Я одна из тех, кто поначалу устает и чувствует себя не лучшим образом, но я бы не стала слишком на это жаловаться», — сказала она. «Мы очень счастливы.»

28 июня 2017 года после долгого ожидания в семье родилась дочь Руби.

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