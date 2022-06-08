ФОТО ⟩ «На этот раз беременность как-то так быстро пролетела»: жена генерального продюсера Eesti Laul показала растущий животик

«Я и в этот раз пытаюсь сфотографировать свой живот, потому что кажется, что ребенок скоро родится», — добавил она.

Анни, которая поделилась прекрасной семейной фотографией, добавила Elu24, что ребенок должен появиться на свет в августе. «Беременность проходит хорошо. Я одна из тех, кто поначалу устает и чувствует себя не лучшим образом, но я бы не стала слишком на это жаловаться», — сказала она. «Мы очень счастливы.»