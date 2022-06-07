УЖЕ СКОРО ⟩ Джонни Депп выступит в Хельсинки: выиграл суд - пора в турне!

По данным финских СМИ, Депп выступит на фестивале блюза в Хельсинки 19 июня в парке Кайсаниеми вместе с британским гитаристом Джеффом Беком.

Американский актер и музыкант Джонни Депп (справа) выступает с британским гитаристом Джеффом Беком в Гейтсхеде, Великобритания, 2 июня 2022 года. Фото: Lianne Templeman/via REUTERS/Scanpix

В состав группы также входят басистка Ронда Смит, барабанщица Аника Ниллес и клавишник Роберт Стивенсон. Группа является хедлайнером фестиваля.

Перед хедлайнерами в Хельсинки выступят Дэйв Линдхольм, Ииро Рантала и SF-Blues.

Депп и группа выступят в зале Тампере 20 июня.

В последние недели 58-летний Депп находится в центре внимания из-за судебного дела.

Депп и 36-летняя актриса Эмбер Херд, которые находятся в разводе, подали друг на друга в суд за клевету. После длительного судебного разбирательства Херд была признана виновной в клевете на Деппа. Херд должна будет выплатить Деппу около 9,7 млн евро в качестве компенсации ущерба.

Джонни Депп и Эмбер Херд. Фото: Photo by JIM WATSON / POOL / AFP/Scanpix

Суд поддержал некоторые обвинения Херд в адрес Деппа. Депп должен выплатить Херд около 1,8 млн евро.