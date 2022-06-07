УЖЕ СКОРО ⟩ Джонни Депп выступит в Хельсинки: выиграл суд - пора в турне!

Американский актер и музыкант Джонни Депп, имя которого последнее время полоскают СМИ из-за судебной тяжбы, выступит в Финляндии во второй половине июня, сообщает Elu24.
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По данным финских СМИ, Депп выступит на фестивале блюза в Хельсинки 19 июня в парке Кайсаниеми вместе с британским гитаристом Джеффом Беком.
В состав группы также входят басистка Ронда Смит, барабанщица Аника Ниллес и клавишник Роберт Стивенсон. Группа является хедлайнером фестиваля.
Перед хедлайнерами в Хельсинки выступят Дэйв Линдхольм, Ииро Рантала и SF-Blues.
Депп и группа выступят в зале Тампере 20 июня.
В последние недели 58-летний Депп находится в центре внимания из-за судебного дела.
Депп и 36-летняя актриса Эмбер Херд, которые находятся в разводе, подали друг на друга в суд за клевету. После длительного судебного разбирательства Херд была признана виновной в клевете на Деппа. Херд должна будет выплатить Деппу около 9,7 млн евро в качестве компенсации ущерба.
Суд поддержал некоторые обвинения Херд в адрес Деппа. Депп должен выплатить Херд около 1,8 млн евро.
Джонни Депп также известен по серии фильмов "Пираты Карибского моря", в которых он сыграл капитана пиратов Джека Воробья.