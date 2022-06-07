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УЖЕ СКОРО ⟩ Джонни Депп выступит в Хельсинки: выиграл суд - пора в турне!

Limon.ee
Джонни Депп выступит в Хельсинки: выиграл суд - пора в турне!
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Johnny Depp lahkumas 27. mail 2022 USA Virginia Fairfaxi maakonna kohtust. Ta sai oma eksnaise Amber Heardi üle kohtus võidu
Johnny Depp lahkumas 27. mail 2022 USA Virginia Fairfaxi maakonna kohtust. Ta sai oma eksnaise Amber Heardi üle kohtus võidu Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo/Scanpix

Американский актер и музыкант Джонни Депп, имя которого последнее время полоскают СМИ из-за судебной тяжбы, выступит в Финляндии во второй половине июня, сообщает Elu24.

По данным финских СМИ, Депп выступит на фестивале блюза в Хельсинки 19 июня в парке Кайсаниеми вместе с британским гитаристом Джеффом Беком.

Американский актер и музыкант Джонни Депп (справа) выступает с британским гитаристом Джеффом Беком в Гейтсхеде, Великобритания, 2 июня 2022 года.
Американский актер и музыкант Джонни Депп (справа) выступает с британским гитаристом Джеффом Беком в Гейтсхеде, Великобритания, 2 июня 2022 года. Фото: Lianne Templeman/via REUTERS/Scanpix

В состав группы также входят басистка Ронда Смит, барабанщица Аника Ниллес и клавишник Роберт Стивенсон. Группа является хедлайнером фестиваля.

Перед хедлайнерами в Хельсинки выступят Дэйв Линдхольм, Ииро Рантала и SF-Blues.

Депп и группа выступят в зале Тампере 20 июня.

В последние недели 58-летний Депп находится в центре внимания из-за судебного дела.

Депп и 36-летняя актриса Эмбер Херд, которые находятся в разводе, подали друг на друга в суд за клевету. После длительного судебного разбирательства Херд была признана виновной в клевете на Деппа. Херд должна будет выплатить Деппу около 9,7 млн евро в качестве компенсации ущерба.

Джонни Депп и Эмбер Херд.
Джонни Депп и Эмбер Херд. Фото: Photo by JIM WATSON / POOL / AFP/Scanpix

Суд поддержал некоторые обвинения Херд в адрес Деппа. Депп должен выплатить Херд около 1,8 млн евро.

Джонни Депп также известен по серии фильмов "Пираты Карибского моря", в которых он сыграл капитана пиратов Джека Воробья.

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