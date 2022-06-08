В связи с войной в Украине городские власти Хаапсалу не дали разрешения на проведение Дней ностальгии в этом году. Однако вечеринка в начале сентября не будет отменена, но примет другую форму.
Дни ностальгии в Хаапсалу меняют название
В конце мая городские власти Хаапсалу решили, что организовывать Дни ностальгии в этом году нецелесообразно, и отменили мероприятие.
"Хаапсалу не поддерживает такое мероприятие. Если в те же выходные они придумают какое-нибудь другое мероприятие, например, фестиваль рок-н-ролла, мы его поддержим, как поддерживали Дни ностальгии в прошлом", - сказал заместитель мэра Хаапсалу Тыну Парбус.
Организаторы Дней ностальгии уже получили разрешение от городских властей на проведение в Хаапсалу во вторые выходные сентября "Винтажных выходных", вместо празднования советской эпохи, пишет Lääne Elu, которая также получила комментарий и от Романа Султангиреева, организатора предыдущих Дней ностальгии.
"Давайте выйдем на международный уровень", - сказал он.
Дни ностальгии проводились 17 раз в Хаапсалу во вторые выходные сентября.