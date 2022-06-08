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Дни ностальгии в Хаапсалу меняют название

Анналийс Лайдре Limon.ee
Дни ностальгии в Хаапсалу меняют название
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Haapsalu nostalgiapäevad. Pilt on illustreeriv.
Haapsalu nostalgiapäevad. Pilt on illustreeriv. Фото: Kauro Kuik

В связи с войной в Украине городские власти Хаапсалу не дали разрешения на проведение Дней ностальгии в этом году. Однако вечеринка в начале сентября не будет отменена, но примет другую форму.

В конце мая городские власти Хаапсалу решили, что организовывать Дни ностальгии в этом году нецелесообразно, и отменили мероприятие.

"Хаапсалу не поддерживает такое мероприятие. Если в те же выходные они придумают какое-нибудь другое мероприятие, например, фестиваль рок-н-ролла, мы его поддержим, как поддерживали Дни ностальгии в прошлом", - сказал заместитель мэра Хаапсалу Тыну Парбус.

Организаторы Дней ностальгии уже получили разрешение от городских властей на проведение в Хаапсалу во вторые выходные сентября "Винтажных выходных", вместо празднования советской эпохи, пишет Lääne Elu, которая также получила комментарий и от Романа Султангиреева, организатора предыдущих Дней ностальгии.

"Давайте выйдем на международный уровень", - сказал он.

Дни ностальгии проводились 17 раз в Хаапсалу во вторые выходные сентября.

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