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Сладкое лето: ТОП-3 простых рецепта с клубникой

Limon.ee
Сладкое лето: ТОП-3 простых рецепта с клубникой
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Клубника
Клубника Фото: Shutterstock

Суп, горячее и салат из клубники — это блюда, с приготовлением которых справиться буквально каждый.

Лето — пора спелых ягод! Шеф-повар Анатолий Крюков рассказал о трех простых и вкусных рецепта из клубники.

Клубничный гаспачо

Клубничный гаспачо
Клубничный гаспачо Фото: Shutterstock

Суп из клубники — одно из самых необычных блюд. Им можно впечатлить гурманов и просто любителей вкусно поесть.

Ингредиенты:

  • 200 граммов клубники;
  • 200 граммов томатов;
  • 50 граммов красного лука;
  • 150 мл воды;
  • Подсушенный белый хлеб;
  • Соль и перец по вкусу;
  • Сливки;
  • Мята или мелиса.

Приготовление:

Необходимо очистить помидоры от кожицы и мелко нарезать клубнику. Далее погрузите все ингредиенты, кроме мелиссы или мяты, в блендер и взбейте. Полученную массу протрите через сито, чтобы избавиться от косточек. В итоге должна получиться плотная и однородная масса.

Разлейте клубничный гаспачо по стаканам и украсьте веточкой мяты или мелиссы. Затем добавьте немного сливок для вкуса. Гости будут в восторге.

Салат из клубники

Салат из клубники
Салат из клубники Фото: Shutterstock

Не все салаты — это скучный набор из трав и овощей. Салат из клубники обладает уникальными вкусовыми свойствами и богат полезными микроэлементами.

Ингредиенты:

  • Две-три ягоды клубники;
  • Листья шпината или руккола;
  • Шампиньоны или вешенки;
  • Креветки;
  • Оливковое масло;
  • Зернистая горчица;
  • Сок лимона.

Приготовление:

Для соуса нужно смешать оливковое масло и зернистую горчицу. Затем добавить к ним сок лимона. Для будущего салата обжарьте креветки с грибами и выложите их на блюдо. Накройте листьями салата и нарезанной кружочками или дольками клубникой. Полейте блюдо соусом. Приятного аппетита.

 

Цыпленок с клубникой

В жаркое лето правильнее питаться легкой пищей. Одно из них — это цыпленок с клубникой.

Курица с клубникой
Курица с клубникой Фото: Shutterstock

Ингредиенты:

  • Клубника;
  • Салатный микс;
  • Цыпленок корнишон;
  • Чеснок;
  • Сладкая паприка;
  • Хмели-сунели;
  • Бальзамический крем-соус.

Приготовление:

Тушку цыпленка нужно натереть сладкой паприкой, затем хмели-сунели и пробитым чесноком. Обжарьте цыпленка на сковороде, а затем отправьте в духовку до его готовности.

Разделайте цыпленка корнишона на части и выложите их на овальную тарелку. Накройте его салатным миксом и клубникой. Полейте блюдо бальзамическим крем-соусом. Готово!

Бонусный рецепт

  • Замораживаем клубнику
  • Охлаждаем шампаское

Соединяем в красивом бокале. 

Шампанское с клубникой
Шампанское с клубникой Фото: Shutterstock
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