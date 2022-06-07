Сладкое лето: ТОП-3 простых рецепта с клубникой

Лето — пора спелых ягод! Шеф-повар Анатолий Крюков рассказал о трех простых и вкусных рецепта из клубники.

Клубничный гаспачо

Клубничный гаспачо Фото: Shutterstock

Суп из клубники — одно из самых необычных блюд. Им можно впечатлить гурманов и просто любителей вкусно поесть.

Ингредиенты:

200 граммов клубники;

200 граммов томатов;

50 граммов красного лука;

150 мл воды;

Подсушенный белый хлеб;

Соль и перец по вкусу;

Сливки;

Мята или мелиса.

Приготовление:

Необходимо очистить помидоры от кожицы и мелко нарезать клубнику. Далее погрузите все ингредиенты, кроме мелиссы или мяты, в блендер и взбейте. Полученную массу протрите через сито, чтобы избавиться от косточек. В итоге должна получиться плотная и однородная масса.

Разлейте клубничный гаспачо по стаканам и украсьте веточкой мяты или мелиссы. Затем добавьте немного сливок для вкуса. Гости будут в восторге.

Салат из клубники

Салат из клубники Фото: Shutterstock

Не все салаты — это скучный набор из трав и овощей. Салат из клубники обладает уникальными вкусовыми свойствами и богат полезными микроэлементами.

Ингредиенты:

Две-три ягоды клубники;

Листья шпината или руккола;

Шампиньоны или вешенки;

Креветки;

Оливковое масло;

Зернистая горчица;

Сок лимона.

Приготовление:

Для соуса нужно смешать оливковое масло и зернистую горчицу. Затем добавить к ним сок лимона. Для будущего салата обжарьте креветки с грибами и выложите их на блюдо. Накройте листьями салата и нарезанной кружочками или дольками клубникой. Полейте блюдо соусом. Приятного аппетита.

Цыпленок с клубникой

В жаркое лето правильнее питаться легкой пищей. Одно из них — это цыпленок с клубникой.

Курица с клубникой Фото: Shutterstock

Ингредиенты:

Клубника;

Салатный микс;

Цыпленок корнишон;

Чеснок;

Сладкая паприка;

Хмели-сунели;

Бальзамический крем-соус.

Приготовление:

Тушку цыпленка нужно натереть сладкой паприкой, затем хмели-сунели и пробитым чесноком. Обжарьте цыпленка на сковороде, а затем отправьте в духовку до его готовности.

Разделайте цыпленка корнишона на части и выложите их на овальную тарелку. Накройте его салатным миксом и клубникой. Полейте блюдо бальзамическим крем-соусом. Готово!

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