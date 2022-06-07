Суп, горячее и салат из клубники — это блюда, с приготовлением которых справиться буквально каждый.
Сладкое лето: ТОП-3 простых рецепта с клубникой
Лето — пора спелых ягод! Шеф-повар Анатолий Крюков рассказал о трех простых и вкусных рецепта из клубники.
Клубничный гаспачо
Суп из клубники — одно из самых необычных блюд. Им можно впечатлить гурманов и просто любителей вкусно поесть.
Ингредиенты:
- 200 граммов клубники;
- 200 граммов томатов;
- 50 граммов красного лука;
- 150 мл воды;
- Подсушенный белый хлеб;
- Соль и перец по вкусу;
- Сливки;
- Мята или мелиса.
Приготовление:
Необходимо очистить помидоры от кожицы и мелко нарезать клубнику. Далее погрузите все ингредиенты, кроме мелиссы или мяты, в блендер и взбейте. Полученную массу протрите через сито, чтобы избавиться от косточек. В итоге должна получиться плотная и однородная масса.
Разлейте клубничный гаспачо по стаканам и украсьте веточкой мяты или мелиссы. Затем добавьте немного сливок для вкуса. Гости будут в восторге.
Салат из клубники
Не все салаты — это скучный набор из трав и овощей. Салат из клубники обладает уникальными вкусовыми свойствами и богат полезными микроэлементами.
Ингредиенты:
- Две-три ягоды клубники;
- Листья шпината или руккола;
- Шампиньоны или вешенки;
- Креветки;
- Оливковое масло;
- Зернистая горчица;
- Сок лимона.
Приготовление:
Для соуса нужно смешать оливковое масло и зернистую горчицу. Затем добавить к ним сок лимона. Для будущего салата обжарьте креветки с грибами и выложите их на блюдо. Накройте листьями салата и нарезанной кружочками или дольками клубникой. Полейте блюдо соусом. Приятного аппетита.
Цыпленок с клубникой
В жаркое лето правильнее питаться легкой пищей. Одно из них — это цыпленок с клубникой.
Ингредиенты:
- Клубника;
- Салатный микс;
- Цыпленок корнишон;
- Чеснок;
- Сладкая паприка;
- Хмели-сунели;
- Бальзамический крем-соус.
Приготовление:
Тушку цыпленка нужно натереть сладкой паприкой, затем хмели-сунели и пробитым чесноком. Обжарьте цыпленка на сковороде, а затем отправьте в духовку до его готовности.
Разделайте цыпленка корнишона на части и выложите их на овальную тарелку. Накройте его салатным миксом и клубникой. Полейте блюдо бальзамическим крем-соусом. Готово!
Бонусный рецепт
- Замораживаем клубнику
- Охлаждаем шампаское
Соединяем в красивом бокале.