ФОТО ⟩ Кайли Дженнер задает тренд этого лета: бикини с сосками

Для поклонников снимок не стал шоком — они давно привыкли к экстравагантным нарядам Кардашьянов. «Когда появилось это бикини, я ни секунды не сомневалась, что увижу его на Кайли или на Ким», — пишут в комментариях. Кайли — та еще любительница «голых» нарядов. В мае она появилась на премии Billboard Music Awards в платье Balmain с изображением обнаженного тела.