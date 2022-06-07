Сегодня утром, зайдя в Instagram, подписчики Кайли Дженнер, вероятно, подумали, что все еще спят, и долго протирали глаза — уж очень правдоподобный «голый» купальник выбрала модель. «Освободите сосок», — подписала фото миллиардерша, таким образом присоединившись к феминистскому движению Free the Nipple.
ФОТО ⟩ Кайли Дженнер задает тренд этого лета: бикини с сосками
Кайли Дженнер задает тренд этого лета: бикини с сосками
Этот купальник — результат коллаборации дизайнера Лотты Волковой с брендом Jean Paul Gaultier. Обойдется это удовольствие в $325, пишет Super.ru.
Для поклонников снимок не стал шоком — они давно привыкли к экстравагантным нарядам Кардашьянов. «Когда появилось это бикини, я ни секунды не сомневалась, что увижу его на Кайли или на Ким», — пишут в комментариях. Кайли — та еще любительница «голых» нарядов. В мае она появилась на премии Billboard Music Awards в платье Balmain с изображением обнаженного тела.
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