Если об этом не знать, то вероятность получить отравление станет как никогда реальной, пишет wday.ru.
Здоровье пострадает: ТОП-10 продуктов, которые опасно есть летом
Лето медленно, но верно вступило в свои права. Скоро за окном будет 30-и градусная жара. Что это значит? То, что срок годности некоторых продуктов резко сократиться. Есть и те, которые вообще лучше не покупать летом, если хотите сберечь свое здоровье. О том, от каких продовольственных изделий отказаться в жару — расскажем в нашей статье.
Помидоры
Эти вкусные овощи также могут нести угрозу для здоровья в жару. Они быстро пропадают при слишком высокой температуре — становятся перезревшими и треснутыми. За счет этого туда могут попасть вредоносные организмы — сальмонеллы или норовирусы.
Кстати, если вы решили срезать треснутый или чересчур мягкий кусочек с плода, а остатки употребить в пищу — это неправильный подход. Бактерии уже могли поразить весь продукт. Есть перезревший помидоры в жару можно только после тщательной термообработки. Но может проще купить нормальный?
Суши и роллы
Думаем, вы догадываетесь, почему их не стоит покупать летом. Это блюдо готовится с применением сырой или полусырой рыбы, которая в жару становится идеальным местом для обитания опасных бактерий. Суши и роллы итак относятся к числу скоропортящихся продуктов. Летом срок их хранения после приготовления составляет всего 3 часа!
Если вы все-таки заказали себе это блюдо, принюхайтесь, прежде чем есть. При даже самом слабом запахе нашатыря, от употребления стоит отказаться. Когда ничего подозрительного нет, есть можно. Кстати, эксперты считают, что васаби и имбирь обязательно стоит добавлять, поскольку они обладают противомикробным действием и могут хоть как-то обеззаразить готовое изделие.
Молочные продукты
Молоко, кефир, йогурты и прочие продукты из этой области опасны для употребления в жару. Даже если на витрине срок годности не истек, они все равно могут оказаться пропавшими. Все потому, что эти продукты невероятно быстро портятся, а в жару — еще быстрее, чем обычно. А если уж вы забыли убрать на ночь бутылку кефира в холодильник, будьте уверены, к утру она уже вспенится.
Салаты, заправленные майонезом
В них при несоблюдении температурного режима хранения очень быстро размножаются опасные микроорганизмы. Они могут стать причиной серьезных отравлений. Поэтому все салаты летом нужно обязательно готовить в маленьких количествах и съедать сразу. Еще один лайфхак — не заправлять их, так блюдо простоит дольше. Срок хранения заправленного салата — не более 12 часов.
Самое важное — если делать салаты дома летом еще можно, то покупать уже готовые различных точках общепита — точно не безопасно (читайте также: 5 лайфхаков, которые помогут вычислить некачественные продукты).
А что еще?
В целом диетологи рекомендуют отказаться в жару от соленой, сладкой, копченой пищи. И дело тут не только в сроках хранения. Эта еда провоцирует жажду, может способствовать обезвоживанию организма, нарушать работу кишечника. Вот от каких продуктов также стоит отказаться летом:
Кофе. Повышает уровень обезвоживание, способствует росту артериального давления в жару и нагрузке на сердце.
Красное мясо. Лучше заменить его летом чем-то более легким — рыбой, мясом птицы. Переваривание красного мяса — большая нагрузка на ЖКТ в жару.
Выпечка, конфеты и другие сладости. Для их переработки организму нужно много влаги, а в жару ее итак не хватает. Потому есть риск возникновения обезвоживания.
Соленый арахис, вяленая рыба. Из-за большого количества соли в этих продуктах организм начнет удерживать воду, что приведет к отекам. В целом, в жару эти изделия будут ухудшать состояние баланса жидкости.
Охлажденные фарши. Лучше воздержаться от их покупки летом, поскольку продукт может оказаться пропавшим. А это вы сможете обнаружить уже дома, принюхавшись к содержимому.