Здоровье пострадает: ТОП-10 продуктов, которые опасно есть летом

Лето медленно, но верно вступило в свои права. Скоро за окном будет 30-и градусная жара. Что это значит? То, что срок годности некоторых продуктов резко сократиться. Есть и те, которые вообще лучше не покупать летом, если хотите сберечь свое здоровье. О том, от каких продовольственных изделий отказаться в жару — расскажем в нашей статье.

Помидоры

Эти вкусные овощи также могут нести угрозу для здоровья в жару. Они быстро пропадают при слишком высокой температуре — становятся перезревшими и треснутыми. За счет этого туда могут попасть вредоносные организмы — сальмонеллы или норовирусы.

Кстати, если вы решили срезать треснутый или чересчур мягкий кусочек с плода, а остатки употребить в пищу — это неправильный подход. Бактерии уже могли поразить весь продукт. Есть перезревший помидоры в жару можно только после тщательной термообработки. Но может проще купить нормальный?

Суши и роллы

Думаем, вы догадываетесь, почему их не стоит покупать летом. Это блюдо готовится с применением сырой или полусырой рыбы, которая в жару становится идеальным местом для обитания опасных бактерий. Суши и роллы итак относятся к числу скоропортящихся продуктов. Летом срок их хранения после приготовления составляет всего 3 часа!