Алика Милова, победительница конкурса Eesti otsib superstaari («Эстония ищет суперзвезду»), в эфире радио Sky Plus рассказала, что она выиграла 10 000 евро, пишет Elu24.
Алика Милова раскрыла сумму приза на главном музыкальном шоу Эстонии
Несколько дней назад Алика Милова, победившая в восьмом сезоне «Эстония ищет суперзвезду» в декабре прошлого года, выпустила свой первый оригинальный сингл «Bon Appétit».
Рассказывая на радио Sky Plus о своем новом сингле, новоявленная звездочка не избежала вопроса о цене главного приза.
Деньги утекли сквозь пальцы
«Довольно забавно осознавать, что у меня было 10 000 евро, а теперь их нет», - смеется Алика, признаваясь, что покупала разные вещи. «Некоторые люди спрашивают меня, на что ты потратила деньги, а я начинаю думать и не могу вспомнить», - призналась она.
«Как я и обещала, я отдала часть денег своим родителям. Я планировала сделать это еще до участия в шоу. Такая была мечта. Я купила фотоаппарат, много одежды, сняла квартиру. Я всего и не припомню... Помню, что обувь была довольно дорогой», - смеясь, говорит Алика.
Алика Милова представила свой первый сингл "Bon Appétit" 2 июня на эксклюзивной вечеринке в театре «Келлер».
«Девяносто девять процентов исполнителей поп-музыки пишут песни о любви, и я думаю, что это немного старая тема, когда мы пишем одни и те же тексты на протяжении 200 лет....». Алика рассказала об этом в интервью Elu24. Поэтому песни певицы посвящены разным вещам: подругам, покеру, матерям и семьям, и Алика гордится тем, что может писать те слова, которые хочет.