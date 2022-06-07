Алика Милова раскрыла сумму приза на главном музыкальном шоу Эстонии

Несколько дней назад Алика Милова, победившая в восьмом сезоне «Эстония ищет суперзвезду» в декабре прошлого года, выпустила свой первый оригинальный сингл «Bon Appétit».

Рассказывая на радио Sky Plus о своем новом сингле, новоявленная звездочка не избежала вопроса о цене главного приза.

Деньги утекли сквозь пальцы

«Довольно забавно осознавать, что у меня было 10 000 евро, а теперь их нет», - смеется Алика, признаваясь, что покупала разные вещи. «Некоторые люди спрашивают меня, на что ты потратила деньги, а я начинаю думать и не могу вспомнить», - призналась она.

«Как я и обещала, я отдала часть денег своим родителям. Я планировала сделать это еще до участия в шоу. Такая была мечта. Я купила фотоаппарат, много одежды, сняла квартиру. Я всего и не припомню... Помню, что обувь была довольно дорогой», - смеясь, говорит Алика.

Алика Милова Фото: Teele Toova

Алика Милова представила свой первый сингл "Bon Appétit" 2 июня на эксклюзивной вечеринке в театре «Келлер».