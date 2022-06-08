СМИ: Лобода перебралась в Латвию и отдала дочь в частную школу

Из-за резкой критики российской власти, а также поддержки Украины, ей запретили въезд в Россию на 50 лет.

По сообщениям Telegram-каналов, семья Лободы проживает в Юрмале, рядом с Валерием Меладзе. При этом, по слухам, старшую дочь Светлана устроила в частную интернациональную школу Exupery, где обучение проходит на четырех языках, в том числе и русском.

Недавно Лобода вернулась к своей работе - она выступала на частном корпоративе в Ереване. "Начать выступать было одним из достаточно сложных моих решений. Я не давала никаких концертов уже 3 месяца. Сегодня я принимаю решение возобновить концертную деятельность, делать то, что у меня лучше всего получается. Это даст мне возможность и дальше продолжать помогать своей стране и каждому, кто обратился в LOBODA Help Center", - сообщила певица.

Напомним, 22 марта украинская исполнительница Светлана Лобода разместила на своей Instagram-странице ролик из Латвии. В нем артистка призналась, что уже две недели путешествует по европейским городам, посещает волонтерские центры и помогает людям.

Лобода поделилась видео, сделанным в магазине торговой сети Promo. В ролике она собирает с полок необходимые товары: макароны, крупы, бытовую химию, детское питание и так далее.

Также, 3 июня, на 100-й день войны в Украине, Светлана Лобода представила масштабный клип "Молитва", снятый в Латвии. В нем приняли участие десятки местных музыкантов.