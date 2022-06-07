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ВИДЕО ⟩ «Добрый вечер, мы из Suomi. Нравится не нравится - НАТО расширяется»: Галкин жестко выясмеял Скабееву и Соловьева

Limon.ee
«Добрый вечер, мы из Suomi. Нравится не нравится - НАТО расширяется»: Галкин жестко выясмеял Скабееву и Соловьева
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Максим Галкин
Максим Галкин Фото: Toni Läänsalu

Концертный тур Максима Галкина по Израилю однозначно можно назвать успешным. Все билеты на его концерты были выкуплены, организаторам даже пришлось организовывать дополнительные выступления.

Вырезки из концерта Максима разлетаются по Сети с неимоверной скоростью. Вот и сейчас по телеграм-каналам распространяется отрывок, где Галкин высмеивает ведущих «Первого канала».

«Я уже предвижу эти антискандинавские настроения: я вижу, как Скобеева сжигает альбом ABBA, шведскую стенку переименуют в лазалку, шведский стол в обжираловку, ну и, конечно, запретят сказки Сельмы Лагерлёф и Астрид Линдгрен...»

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