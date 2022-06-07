ВИДЕО ⟩ «Добрый вечер, мы из Suomi. Нравится не нравится - НАТО расширяется»: Галкин жестко выясмеял Скабееву и Соловьева

Вырезки из концерта Максима разлетаются по Сети с неимоверной скоростью. Вот и сейчас по телеграм-каналам распространяется отрывок, где Галкин высмеивает ведущих «Первого канала».

«Я уже предвижу эти антискандинавские настроения: я вижу, как Скобеева сжигает альбом ABBA, шведскую стенку переименуют в лазалку, шведский стол в обжираловку, ну и, конечно, запретят сказки Сельмы Лагерлёф и Астрид Линдгрен...»