Концертный тур Максима Галкина по Израилю однозначно можно назвать успешным. Все билеты на его концерты были выкуплены, организаторам даже пришлось организовывать дополнительные выступления.
ВИДЕО ⟩ «Добрый вечер, мы из Suomi. Нравится не нравится - НАТО расширяется»: Галкин жестко выясмеял Скабееву и Соловьева
«Добрый вечер, мы из Suomi. Нравится не нравится - НАТО расширяется»: Галкин жестко выясмеял Скабееву и Соловьева
Вырезки из концерта Максима разлетаются по Сети с неимоверной скоростью. Вот и сейчас по телеграм-каналам распространяется отрывок, где Галкин высмеивает ведущих «Первого канала».
«Я уже предвижу эти антискандинавские настроения: я вижу, как Скобеева сжигает альбом ABBA, шведскую стенку переименуют в лазалку, шведский стол в обжираловку, ну и, конечно, запретят сказки Сельмы Лагерлёф и Астрид Линдгрен...»
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