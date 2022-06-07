Известный эстонский антимасочник призывает женщин к действию: «Хочешь стать мамой? Я могу быть твоим донором!»

По его словам, он интеллигентный, образованный, энергичный и интересуется духовным миром. «Кроме того, я люблю размышлять, умею мыслить стратегически и логически. Я также могу мыслить и критически анализировать головой, что сегодня большая редкость», — пишет он.

Мужчина говорит, что он может мыслить масштабно и смело, и у него очень хорошо развита интуиция. «Я хорошо воспринимаю и чувствую энергии, и у меня также есть определенные способности», — добавляет он без дальнейших уточнений.

По его словам, Коваль идеальный кандидат для донорства спермы. А именно, он придерживается здорового питания, очищает свой организм от токсинов и ведет активный образ жизни. «Я верю, что примерно через полтора месяца я буду в лучшей форме в своей жизни, а мое тело будет таким же чистым, как в детстве». Коваль подчеркивает, что психическое и физическое состояние родителей во время зачатия играет очень важную роль в будущем ребенка. «Надеюсь, вы тоже уважаете свое тело», — добавляет он.

Под публикацией появилось много комментариев. Есть люди, которым призыв мужчины кажется забавным, но есть и те, для кого это очень серьезное дело. Пост также заметил рэпер Genka, который поделился объявлением Коваль в своем Twitter-аккаунте.