Уильям Коваль, организатор протеста против масочного режима и тренер по мотивации, объявил, что хочет стать донором спермы для женщин. «Это предложение, вероятно, шокирует многих и не считается обычным поведением в нашем обществе, но я серьезно, и это не шутка», — написал он в своем посте в Facebook. Elu24 связались с Коваль, чтобы узнать, знает ли он об эстонских законах о донорстве спермы, но ответ мужчины был очень неожиданным.
Известный эстонский антимасочник призывает женщин к действию: «Хочешь стать мамой? Я могу быть твоим донором!»
Уильям Коваль, прославившийся своими протестами против масочного режима в прошлом году, предложил стать донором спермы женщинам, у которых есть сильное желание стать матерью, но этого почему-то не произошло. Он не намерен вмешиваться в воспитание ребенка, а причину, почему предлагает донорство спермы, оставил при себе.
Коваль попал в поле зрения СМИ в прошлом году, когда был лидером движения против обязательного ношения масок, в результате чего судебные приставы полностью опустошили счета мужчины. Коваль родился в Вильянди и провел здесь большую часть своей жизни. Он привлекал внимание прессы еще до масочной темы - несколько изданий писали о его криминальном прошлом.
Тем не менее 36-летний Коваль рассказывает о том, какие замечательные гены ребенок мог бы унаследовать от него.
«Я благословлен очень хорошими генами»
По его словам, мужчина обладает крепким и спортивным телосложением. Его рост составляет 184 сантиметра, а вес 95 килограммов. «С точки зрения генов, я мог бы стать бодибилдером, если бы тренировался соответствующим образом. Здоров как бык, аллергий нет. Ходил к врачу только из-за травм. Самый долгий период в моей жизни, когда у меня не было даже легкой простуды, был девять лет. Страха выпадения волос нет, в детстве волосы были светлыми, а сейчас они каштановые и появляется седина», — пишет Коваль.
Коваль говорит, что у него есть и эстонские, и русские корни, голубые глаза. «И если верить примерно двум сотням женщин, которые когда-либо делали мне комплименты по поводу глаз - они действительно красивые», — добавляет он.
По его словам, он интеллигентный, образованный, энергичный и интересуется духовным миром. «Кроме того, я люблю размышлять, умею мыслить стратегически и логически. Я также могу мыслить и критически анализировать головой, что сегодня большая редкость», — пишет он.
Мужчина говорит, что он может мыслить масштабно и смело, и у него очень хорошо развита интуиция. «Я хорошо воспринимаю и чувствую энергии, и у меня также есть определенные способности», — добавляет он без дальнейших уточнений.
По его словам, Коваль идеальный кандидат для донорства спермы. А именно, он придерживается здорового питания, очищает свой организм от токсинов и ведет активный образ жизни. «Я верю, что примерно через полтора месяца я буду в лучшей форме в своей жизни, а мое тело будет таким же чистым, как в детстве». Коваль подчеркивает, что психическое и физическое состояние родителей во время зачатия играет очень важную роль в будущем ребенка. «Надеюсь, вы тоже уважаете свое тело», — добавляет он.
Под публикацией появилось много комментариев. Есть люди, которым призыв мужчины кажется забавным, но есть и те, для кого это очень серьезное дело. Пост также заметил рэпер Genka, который поделился объявлением Коваль в своем Twitter-аккаунте.
June 6, 2022
Elu24 спросил у Коваля, серьезно ли он относится к этому посту и знает ли он о законе о донорстве спермы. Коваль ответил, что он серьезно относится к этому вызову, но ничего не знает о законе.
Elu24 указал мужчине, что в Эстонии есть законы, запрещающие заниматься донорством без необходимых для этого документов.
Прочитав законы, мужчина ответил Elu24: «Кто их придумал и где я своей подписью подтвердил, что согласен следовать им? Мы живем в немного разных мирах, кажется».
Однако когда мы поинтересовались, готов ли он ради донорства нарушить эстонское законодательство, ответ Коваля удивил. «Кто такая Эстония?» - ответил он.
Из ответов Коваля каждый может сделать свои выводы, но законы все равно надо соблюдать, и с ними нужно ознакомиться, прежде чем выбирать донора спермы.
А именно, сперма, взятая у одного донора, может быть использована для зачатия ребенка не более чем у шести женщин в Эстонии.
Донором спермы может быть любой совершеннолетний мужчина в возрасте до 40 лет, психически и физически здоровый, давший согласие на донорство спермы в целях искусственного оплодотворения и заключивший договор с учреждением здравоохранения, осуществляющим искусственное оплодотворение.
Доноры регистрируются в специальном медицинском учреждении искусственного оплодотворения, которое ведет их учет и обеспечивает постоянное наблюдение за их здоровьем. Использование донорской спермы для целей искусственного оплодотворения не допускается, если донор не заключил договор, не прошел необходимое медицинское обследование или не прошло менее шести месяцев с момента последнего донорства спермы.
Требования к состоянию здоровья донора, порядок его регулярного медицинского осмотра и форму договора, заключаемого между ним и учреждением по надзору за здоровьем, устанавливает министр социальных дел.