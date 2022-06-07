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ФОТО ⟩ Отт Лепланд наслаждается красотами Черногории с возлюбленной

Limon.ee
Отт Лепланд наслаждается красотами Черногории с возлюбленной
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Отт Лепланд и Андра Ярва.
Отт Лепланд и Андра Ярва. Фото: Konstantin Sednev

Muusik Ott Lepland on elukaaslase Andra Järvaga põrutanud Montenegro kuuma päikese alla.

Отт Лепланд и Андра Ярва, которые подтвердили свои отношения в январе этого года, отправились в отпуск в Черногорию.

Конечно же, пара публикует красивые фото и видео в социальных сетях.

Отт Лепланд отдыхает с возлюбленной в Черногории.
Отт Лепланд отдыхает с возлюбленной в Черногории. Фото: Kuvatõmmis Instagramist.

В Instagram stories кажется, что это не просто пляжный отдых, - они вместе ходили в горы, а также плавали в кристально чистом море.

Отт Лепланд наслаждается красотами Черногории.
Отт Лепланд наслаждается красотами Черногории. Фото: Kuvatõmmis Instagramist

Отт и Андра впервые появились на публике на гала-концерте Эстонской музыкальной премии.

Торжественный вечер в честь вручения наград EMA 2022 в концертном зале Alexela 26 января. Отт Лепланд со спутницей.
Торжественный вечер в честь вручения наград EMA 2022 в концертном зале Alexela 26 января. Отт Лепланд со спутницей. Фото: Konstantin Sednev
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