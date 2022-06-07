Muusik Ott Lepland on elukaaslase Andra Järvaga põrutanud Montenegro kuuma päikese alla.
ФОТО ⟩ Отт Лепланд наслаждается красотами Черногории с возлюбленной
Отт Лепланд наслаждается красотами Черногории с возлюбленной
Отт Лепланд и Андра Ярва, которые подтвердили свои отношения в январе этого года, отправились в отпуск в Черногорию.
Конечно же, пара публикует красивые фото и видео в социальных сетях.
В Instagram stories кажется, что это не просто пляжный отдых, - они вместе ходили в горы, а также плавали в кристально чистом море.
Отт и Андра впервые появились на публике на гала-концерте Эстонской музыкальной премии.
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