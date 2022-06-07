ФОТО ⟩ Отт Лепланд наслаждается красотами Черногории с возлюбленной

Отт Лепланд и Андра Ярва, которые подтвердили свои отношения в январе этого года, отправились в отпуск в Черногорию.

Конечно же, пара публикует красивые фото и видео в социальных сетях.

Отт Лепланд отдыхает с возлюбленной в Черногории. Фото: Kuvatõmmis Instagramist.

В Instagram stories кажется, что это не просто пляжный отдых, - они вместе ходили в горы, а также плавали в кристально чистом море.

Отт Лепланд наслаждается красотами Черногории. Фото: Kuvatõmmis Instagramist

Отт и Андра впервые появились на публике на гала-концерте Эстонской музыкальной премии.