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«Не говорит ли это о шизофрении»: красная Ferrari перегородила людям путь, припарковавшись на пешеходной зоне в Каламая

Limon.ee
«Не говорит ли это о шизофрении»: красная Ferrari перегородила людям путь, припарковавшись на пешеходной зоне в Каламая
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Ferrari в порту Ноблесснер
Ferrari в порту Ноблесснер Фото: Facebook

Шикарный спортивный автомобиль, припаркованный посреди пешеходной зоны порта Ноблесснер, возмутил жителя Таллинна.

В группе района Kalamaja в Facebook тревожный житель опубликовал фотографию красной Ferrari, которая явно нарушает правила парковки в общественных местах. 

Возмущенный происходящим, молодой человек написал:

«Интересно, что происходит с людьми, которые въезжают на своих машинах на пешеходную зону, а потом устраивают там фотосессию? Это что, версия будуарной фотографии для фанатиков автомобилей? Не говорит ли это о шизофрении: настолько сильно кичатся своим автомобилем, что даже въехали на закрытую пешеходную зону?» 

Ferrari в порту Ноблесснер
Ferrari в порту Ноблесснер Фото: Facebook

Подписчики группы не оценили пост молодого человека, со всех сторон посыпались комментарии: «Завидуешь?», «А зарплата не позволяет купить такую машину?», «Зависть заставила сделать пост в Фейсбуке».

Были и те, кто поддержал: «Опять не могу пройти с коляской для близнецов».

Ситуацию объяснили довольно быстро. В комментарии пришла представитель Ноблесснера, Энн Виркус, и пояснила, что речь идет о телешоу и разрешение на парковку машины в этой зоне было получено.

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