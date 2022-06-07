«Не говорит ли это о шизофрении»: красная Ferrari перегородила людям путь, припарковавшись на пешеходной зоне в Каламая

«Интересно, что происходит с людьми, которые въезжают на своих машинах на пешеходную зону, а потом устраивают там фотосессию? Это что, версия будуарной фотографии для фанатиков автомобилей? Не говорит ли это о шизофрении: настолько сильно кичатся своим автомобилем, что даже въехали на закрытую пешеходную зону?»