Шикарный спортивный автомобиль, припаркованный посреди пешеходной зоны порта Ноблесснер, возмутил жителя Таллинна.
«Не говорит ли это о шизофрении»: красная Ferrari перегородила людям путь, припарковавшись на пешеходной зоне в Каламая
В группе района Kalamaja в Facebook тревожный житель опубликовал фотографию красной Ferrari, которая явно нарушает правила парковки в общественных местах.
Возмущенный происходящим, молодой человек написал:
«Интересно, что происходит с людьми, которые въезжают на своих машинах на пешеходную зону, а потом устраивают там фотосессию? Это что, версия будуарной фотографии для фанатиков автомобилей? Не говорит ли это о шизофрении: настолько сильно кичатся своим автомобилем, что даже въехали на закрытую пешеходную зону?»
Подписчики группы не оценили пост молодого человека, со всех сторон посыпались комментарии: «Завидуешь?», «А зарплата не позволяет купить такую машину?», «Зависть заставила сделать пост в Фейсбуке».
Были и те, кто поддержал: «Опять не могу пройти с коляской для близнецов».
Ситуацию объяснили довольно быстро. В комментарии пришла представитель Ноблесснера, Энн Виркус, и пояснила, что речь идет о телешоу и разрешение на парковку машины в этой зоне было получено.