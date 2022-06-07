Трагически погиб топ-менеджер «ВКонтакте» Владимир Габриелян

Габриелян с женой Еленой и друзьями Сергеем Ольсевичем и Сергеем Мерзляковым проходили через реку Большая Бугряница в районе деревни Шойни. Владимир прекрасно знал, что его ждет опасная дорога и даже предупреждал об этому Ольсевича, который ехал на другом вездеходе.

«Мы реку пересекали, ребята ехали на первом вездеходе. Мне было сказано, что они едут вперед, найдут переезд, и мне по рации сообщат дальнейшие мои действия. Я ожидал на берегу, через 10 минут мне по рации сказали, что я должен следовать за ними. Я «булькнул» в реку и поплыл за ними вниз по течению. Через несколько минут Владимир Александрович по рации предупредил, что река очень опасная, и вездеход плывет задом.

После этого наш вездеход опрокинулся и завалился набок. Мы с Еленой Петровной его покинули, телефон спутниковый затонул — он пришел в негодность. Носимая радиостанция работала, но на связь никто не выходил. Несколько часов мы находились возле вездехода, звали ребят. Возвращались той дорогой, по которой ехали. Мы не знаем, куда вынесло первый вездеход, мы ехали на втором. Наш опрокинулся, и все на этом кончилось. Я по рации звал ребят — все безрезультатно», — поделился Сергей Ольсевич с журналистами.