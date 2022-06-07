ВСЕ ВИДНО! ⟩ Какой позор: Елена Летучая надела бикини не по размеру, возбудив фанатов

Елена Летучая часто летает по всему миру, размещая в соцсетях снимки с отдыха. Пляжный сезон телеведущая продолжает в Ялте, и, по сложившейся традиции, делится с подписчиками солнцем, видами моря и своей фигуры в бикини.

На этот раз звезда «Ревизорро» позировала в изумрудном купальнике с бокалом в руке. «Началась наша красочная жизнь! Шикарная и приватная вилла, вкусные завтраки. Пожалуй, время охладиться в бассейне», — похвасталась Елена.