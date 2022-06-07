ВСЕ ВИДНО! ⟩ Какой позор: Елена Летучая надела бикини не по размеру, возбудив фанатов
Какой позор: Елена Летучая надела бикини не по размеру, возбудив фанатов
Елена Летучая часто летает по всему миру, размещая в соцсетях снимки с отдыха. Пляжный сезон телеведущая продолжает в Ялте, и, по сложившейся традиции, делится с подписчиками солнцем, видами моря и своей фигуры в бикини.
На этот раз звезда «Ревизорро» позировала в изумрудном купальнике с бокалом в руке. «Началась наша красочная жизнь! Шикарная и приватная вилла, вкусные завтраки. Пожалуй, время охладиться в бассейне», — похвасталась Елена.
К слову, Летучая надела столь крохотный лиф, что ее пышный бюст выпал на всеобщее обозрение. Естественно, поклонники звезды не смогли пройти мимо, не сделав замечания. В комментариях юзеры активно отреагировали на пост. «Купальник не по размеру, почти все видно», — высказались они.
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