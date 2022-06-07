Вт, 7.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Умер российский космонавт Валерий Рюмин

Limon.ee
Умер российский космонавт Валерий Рюмин
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Валерий Рюмин
Валерий Рюмин Фото: скриншот с youtube.com

Под руководством Рюмина были совершены запуски станций «Салют-7» и «Мир», сообщает Topnews.

В возрасте 82 лет скончался известный космонавт Валерий Рюмин, совершивший четыре полета в космос, которые продлились 381 день.

Рюмин в том числе выходил и проводил работы в открытом космосе. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос», назвав смерть Валерия Рюмина  «невосполнимой потерей» и выразив соболезнования семье космонавта.

О причинах его смерти ничего не сообщается, как и о дате и месте похорон.

Напомним, именно под руководством Рюмина были совершены запуски станций «Салют-7» и «Мир». Помимо этого он руководитель и программами «Мир — NASA» и «Мир — Шаттл» с российской стороны. Его вклад отмечен госнаградами СССР, России «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а также зарубежных стран.

Ключевые слова
Наверх