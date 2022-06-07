Умер российский космонавт Валерий Рюмин
Умер российский космонавт Валерий Рюмин
В возрасте 82 лет скончался известный космонавт Валерий Рюмин, совершивший четыре полета в космос, которые продлились 381 день.
Рюмин в том числе выходил и проводил работы в открытом космосе. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос», назвав смерть Валерия Рюмина «невосполнимой потерей» и выразив соболезнования семье космонавта.
О причинах его смерти ничего не сообщается, как и о дате и месте похорон.
Напомним, именно под руководством Рюмина были совершены запуски станций «Салют-7» и «Мир». Помимо этого он руководитель и программами «Мир — NASA» и «Мир — Шаттл» с российской стороны. Его вклад отмечен госнаградами СССР, России «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а также зарубежных стран.