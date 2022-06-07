Умер российский космонавт Валерий Рюмин

В возрасте 82 лет скончался известный космонавт Валерий Рюмин, совершивший четыре полета в космос, которые продлились 381 день.

Рюмин в том числе выходил и проводил работы в открытом космосе. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос», назвав смерть Валерия Рюмина «невосполнимой потерей» и выразив соболезнования семье космонавта.

О причинах его смерти ничего не сообщается, как и о дате и месте похорон.