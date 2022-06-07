Россия, что ты от меня хочешь?: Анна Нетребко дала громкое интервью немецкой прессе

По словам Анны Нетребко, она не предавала Россию и рано или поздно, но сограждане поймут это. Певица хочет вернуться домой, побывать в родном Краснодаре. Напомнила Анна Нетребко про то, что в России у нее остались семья, друзья, а ее родители умерли. Анна уверена, что она вернется, «когда однажды все успокоится».

Как говорит Нетребко, угодить она всем не может. «Люди думают, что я предала свою родину. Я не могу угодить всем. Но что ж, я могу с этим жить», — высказалась оперная певица.

Telegram-канал «Не Малахов» также опубликовал фото первой полосы газеты Zeit. Материал вышел с заголовком: «Россия, что ты от меня хочешь?».

«В какой-то момент я испугалась, что меня могут ошибочно внести в санкционный список или что мой австрийский паспорт может быть аннулирован, и я могу потерять все», – вспоминает Анна Нетребко.

Пока же планов выступать в России у Анны Нетребко нет. По ее словам, она не выступает даже на фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Певица уточняет, что пока «не слишком подходящее время».