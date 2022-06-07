Российская певица Анна Нетребко, попавшая в скандал после своих слов о властях и Владимире Путине, хочет вернуться на Родину. Артистка дала интервью немецкому изданию Zeit и призналась, что столкнулась с хейтом и ненавистью, пишет Topnews.
Россия, что ты от меня хочешь?: Анна Нетребко дала громкое интервью немецкой прессе
По словам Анны Нетребко, она не предавала Россию и рано или поздно, но сограждане поймут это. Певица хочет вернуться домой, побывать в родном Краснодаре. Напомнила Анна Нетребко про то, что в России у нее остались семья, друзья, а ее родители умерли. Анна уверена, что она вернется, «когда однажды все успокоится».
Как говорит Нетребко, угодить она всем не может. «Люди думают, что я предала свою родину. Я не могу угодить всем. Но что ж, я могу с этим жить», — высказалась оперная певица.
Telegram-канал «Не Малахов» также опубликовал фото первой полосы газеты Zeit. Материал вышел с заголовком: «Россия, что ты от меня хочешь?».
«В какой-то момент я испугалась, что меня могут ошибочно внести в санкционный список или что мой австрийский паспорт может быть аннулирован, и я могу потерять все», – вспоминает Анна Нетребко.
Пока же планов выступать в России у Анны Нетребко нет. По ее словам, она не выступает даже на фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Певица уточняет, что пока «не слишком подходящее время».
Кстати, рассказала Анна Нетребко и про то, как стала доверенным лицом Владимира Путина. В 2012 году она якобы верила в благие намерения президента РФ, она дала согласие использовать ее имя. По словам певицы, при этом она не участвовала в политической кампании, она голосовала за Путина в 2012 году и не скрывает это. «Я тоже тогда думала, что он принесет пользу искусству в России. Но во время выборов в 2018 году я даже не знала, что мое имя есть в списке», – высказалась Анна Нетребко.