Шеф-повар и владелец рекомендованного Мишленом ресторана Mon Repos Владислав Дьячук: «Я люблю готовить и люблю есть»

По-моему, у меня достаточно интересно получается. Нельзя сказать, что человек в один миг становится шеф-поваром, расти надо всю жизнь. Я в 25 лет стал шеф-поваром. Это очень рано, так как только после 30 лет ты понимаешь, что такое жизнь. Шеф-повар не только придумывает рецепты, он управляет кухней, работает с людьми, и нужно быть хорошим психологом и управленцем, что все работало. Это главное. Ты не можешь назвать себя шеф-поваром, если умеешь готовить одно феерическое блюдо. В таком случае ты просто повар.

Еда всегда субъективна. Ты делаешь блюда для гостей и должен понимать их вкусы. Это правило скандинавской кухни - ориентированность на гостя.

- Как тебя удается оставаться худым?

- Если ты неправильно питаешься, ты слишком худой или полный. Я могу целый день не есть, просто забываю, а ночью лезу в холодильник, наедаюсь и иду спать. Знаю, что это неправильно. Мне уже за 40, надо стремиться к правильному питанию. Но я люблю готовить и есть. Я ем, когда хочу, а кода не хочу, не ем.

- Как составляется меню? Есть ли главная идея, вокруг которой все и закручивается?