Эстонская телеведущая Керту Юккум объявила в Instagram, что защитила магистерскую диссертацию, сообщает Elu24.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ⟩ «Создание личностного бренда в Эстонии»: телеведущая Керту Юккум защитила диссертацию
«Создание личностного бренда в Эстонии»: телеведущая Керту Юккум защитила диссертацию
Керту училась в Институте социальных наук Тартуского университета, где специализировалась в области журналистики, коммуникации, информатики, социологии, социальной работы и социальной политики.
Сегодня она защитила магистерскую диссертацию «Создание личностного бренда социальных медиа-влиятелей на примере Instagram в Эстонии».
Диссертация Керту получила оценку «очень хорошо». Керту благодарит Рагне Кыутс-Клемм, своего научного руководителя, за неоценимую помощь в научном деле.