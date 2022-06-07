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ПОЗДРАВЛЯЕМ ⟩ «Создание личностного бренда в Эстонии»: телеведущая Керту Юккум защитила диссертацию

Limon.ee
«Создание личностного бренда в Эстонии»: телеведущая Керту Юккум защитила диссертацию
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Kertu Jukkum.
Kertu Jukkum. Фото: Sander Ilvest

Эстонская телеведущая Керту Юккум объявила в Instagram, что защитила магистерскую диссертацию, сообщает Elu24.

Керту училась в Институте социальных наук Тартуского университета, где специализировалась в области журналистики, коммуникации, информатики, социологии, социальной работы и социальной политики.

Сегодня она защитила магистерскую диссертацию «Создание личностного бренда социальных медиа-влиятелей на примере Instagram в Эстонии».

Диссертация Керту получила оценку «очень хорошо». Керту благодарит Рагне Кыутс-Клемм, своего научного руководителя, за неоценимую помощь в научном деле.

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