НЕОЖИДАННО! ⟩ Рэпер Nublu стал частью государственного экзамена по математике

Поклонник Nublu рассказал Elu24, что сегодня на экзамене в 9 классе он решал задачу по математике, где нужно было вычислить среднюю продолжительность песен альбома Nublu. Увидев знаменитое имя на экзаменационном листе, студент пришел в такое хорошее настроение, что захотел поделиться им со звездой.

"Ты даже на экзамене по математике..."- написал автор поста и отметил Nublu у себя в сториз. Nublu увидел милый комментарий поклонника и поделился фотографией уже на своей странице Instagram.

Задача на экзамене по математике на основе песен рэпера Nublu. Фото: Erakogu