Nublu добился того, о чем, возможно, даже не мечтал! Лирика рэпера стала настолько популярна, что её даже используют в качестве примера в экзаменационных заданиях, пишет Elu24.
НЕОЖИДАННО! ⟩ Рэпер Nublu стал частью государственного экзамена по математике
Рэпер Nublu стал частью государственного экзамена по математике
Поклонник Nublu рассказал Elu24, что сегодня на экзамене в 9 классе он решал задачу по математике, где нужно было вычислить среднюю продолжительность песен альбома Nublu. Увидев знаменитое имя на экзаменационном листе, студент пришел в такое хорошее настроение, что захотел поделиться им со звездой.
"Ты даже на экзамене по математике..."- написал автор поста и отметил Nublu у себя в сториз. Nublu увидел милый комментарий поклонника и поделился фотографией уже на своей странице Instagram.
Сам Nublu получил образование в Таллиннском английском колледже. В старших классах школы он изучал театральное искусство в Vanalinna Hariduskolleegium. Сейчас он получает степень бакалавра в области журналистики и коммуникации в Тартуском университете.