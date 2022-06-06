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НЕОЖИДАННО! ⟩ Рэпер Nublu стал частью государственного экзамена по математике

Limon.ee
Рэпер Nublu стал частью государственного экзамена по математике
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Nublu Raadio 2 Aastahiti kontserdil, Tallinnas. 30.12.2021.
Nublu Raadio 2 Aastahiti kontserdil, Tallinnas. 30.12.2021. Фото: Konstantin Sednev

Nublu добился того, о чем, возможно, даже не мечтал! Лирика рэпера стала настолько популярна, что её даже используют в качестве примера в экзаменационных заданиях, пишет Elu24.

Поклонник Nublu рассказал Elu24, что сегодня на экзамене в 9 классе он решал задачу по математике, где нужно было вычислить среднюю продолжительность песен альбома Nublu. Увидев знаменитое имя на экзаменационном листе, студент пришел в такое хорошее настроение, что захотел поделиться им со звездой.

"Ты даже на экзамене по математике..."- написал автор поста и отметил Nublu у себя в сториз. Nublu увидел милый комментарий поклонника и поделился фотографией уже на своей странице Instagram.

Задача на экзамене по математике на основе песен рэпера Nublu.
Задача на экзамене по математике на основе песен рэпера Nublu. Фото: Erakogu

Сам Nublu получил образование в Таллиннском английском колледже. В старших классах школы он изучал театральное искусство в Vanalinna Hariduskolleegium. Сейчас он получает степень бакалавра в области журналистики и коммуникации в Тартуском университете.

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