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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Победила «Любовница ветра»: в Таллинне выбрали самое красивое цветочное платье

Limon.ee
Победила «Любовница ветра»: в Таллинне выбрали самое красивое цветочное платье
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В Таллинне на Ратушной площади только что завершился фееричный «Бал цветов», который уже в 23 раз организовала Татьяна Тридворнова. 

12 моделей в цветочных платьях, каждое из которых - настоящее произведение искусства, предстали перед зрителями. Ратушная площадь была полна, и люди встречали аплодисментами каждый выход конкурсанток. 

Работа Элины Ардла "Тайные звуки болот". Платье сделана в основном из эстонского мха
Работа Элины Ардла "Тайные звуки болот". Платье сделана в основном из эстонского мха Фото: Константин Седнев
УКраинская тема также прозвучала на "Балу цветов". Платье "Свободная Украина" флориста Катерины Максимчук
УКраинская тема также прозвучала на "Балу цветов". Платье "Свободная Украина" флориста Катерины Максимчук Фото: Константин Седнев
Авторская работа флориста Надежды Рубеж "Красная ведьма Ванда"
Авторская работа флориста Надежды Рубеж "Красная ведьма Ванда" Фото: Константин Седнев
Цветочная Фея Татьяна Тридворнова уже много лет устраивает самое зрелищное мероприятия лета "Цветочный бал"
Цветочная Фея Татьяна Тридворнова уже много лет устраивает самое зрелищное мероприятия лета "Цветочный бал" Фото: Константин Седнев

Фантазия дизайнеров и флористов безгранична, а работа филигранна. Цветочные платья начинали делать с утра, и самой главной задачей было дать наряду "дожить" до вечера, чтобы продемонтрировать его во всей красе. И конкурсантам это удалось: более красивых, ярких и восхитительных платьев, чем цветочные, невозможно представить.

Настоящий цветочный стриптиз показала участница в костюме "Мистериоза" итальянского флориста
Настоящий цветочный стриптиз показала участница в костюме "Мистериоза" итальянского флориста Фото: Константин Седнев

Победительницей стала флорист Евгения Дурнеа из Италии (3 место в прошлом году) с цветочным платьем "Любовница ветра", которое представляла модель Мишель Гульпа.

Победительница "Бала цветов" 2022

Konstantin Sednev / Postimees Grupp

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