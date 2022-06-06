ФОТО И ВИДЕО ⟩ Победила «Любовница ветра»: в Таллинне выбрали самое красивое цветочное платье

12 моделей в цветочных платьях, каждое из которых - настоящее произведение искусства, предстали перед зрителями. Ратушная площадь была полна, и люди встречали аплодисментами каждый выход конкурсанток.

Фантазия дизайнеров и флористов безгранична, а работа филигранна. Цветочные платья начинали делать с утра, и самой главной задачей было дать наряду "дожить" до вечера, чтобы продемонтрировать его во всей красе. И конкурсантам это удалось: более красивых, ярких и восхитительных платьев, чем цветочные, невозможно представить.